Mihai Rotaru îşi face o nouă echipă la Craiova. A început selecţia

Radu Constantin Publicat: 25 martie 2026, 16:50

Mihai Rotaru, în timpul unui meci / Sport Pictures

Mihai Rotaru caută să se extindă, iar pe lângă echipa de fotbal care activează în Liga 1, Universitatea Craiova, patronul vrea să aibă şi o echipă de futsal.

Formația din Bănie, a anunțat, în acest sens, pe Facebook, faptul că începe selecțiile pentru o echipă de futsal.

„Eşti pasionat de futsal şi eşti suporter al Universităţii Craiova? Am o veste uriaşă pentru tine: Ştiinţa intră în joc! Poţi face şi tu parte din „poveste“. Futsalul este un sport care impune o tehnică foarte bună în regim de viteză, gândire tactică şi o capacitate de decizie rapidă, o condiţie fizică foarte bună şi, nu în ultimul rând, spirit de echipă. Crezi că deţii aceste abilităţi? Vino şi arată-ne! Organizăm selecţii în fiecare miercuri, de la ora 20.00, în sala de sport a Liceului CFR.

Pentru înscriere şi detalii suplimentare vă stă la dispoziţie numărul 0768.496.385. Procesul de pregătire şi selecţie va fi coordonat de Alin Bugălă, un antrenor cu experiență în futsal şi un fost jucător cu participare la Campionatul European, câștigător al Cupei României şi campion al României la futsal. Universitatea Craiova devine astfel primul club de tradiţie din România care va activa şi în futsal. Ştiinţa își propune, bineînţeles, dezvoltarea unui proiect competitiv, bazat pe profesionalism şi performanță”, este anunțul clubului Universitatea Craiova, citat de 3minute.net.

Ea este femeia ucisă de soţ cu 3 lovituri de cuţit, în Mureş. Preotul a fost cel care a alertat poliţia
Observator
Ea este femeia ucisă de soţ cu 3 lovituri de cuţit, în Mureş. Preotul a fost cel care a alertat poliţia
Care este mâncarea preferată a lui Andrei Coubiș. Niciun preparat românesc nu se află în topul preferințelor
Fanatik.ro
Care este mâncarea preferată a lui Andrei Coubiș. Niciun preparat românesc nu se află în topul preferințelor
17:44

Și-a aflat pedeapsa! Ce sancțiune a primit Nicușor Bancu, după eliminarea din meciul cu Dinamo
17:27

Fotbalistul nemulțumit de selecția făcută de Mircea Lucescu. A marcat 11 goluri în acest sezon de Liga 1
17:17

Florin Bratu le-a spus turcilor care e marele avantaj al României: „Asta va conta mult”
17:09

VideoAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 martie
17:02

Vinicius a vorbit despre viitorul său la Real după ce a văzut transferul lui Griezmann: “Doar la asta mă gândesc”
16:58

Pavlo Isenko, mesaj de pe patul de spital, după ce a fost operat la genunchi: „Mulțumesc!”
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 2 “Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis” 3 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 4 Dinamo, anunţ decisiv despre transferul lui Vladislav Blănuță 5 Decizia de ultim moment luată de Mircea Lucescu, după ce Ionuț Radu a aterizat în România 6 Gazzetta dello Sport a dat verdictul: cu ce scor se termină Turcia – România
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav