Mihai Rotaru îşi face o nouă echipă la Craiova. A început selecţia

Mihai Rotaru caută să se extindă, iar pe lângă echipa de fotbal care activează în Liga 1, Universitatea Craiova, patronul vrea să aibă şi o echipă de futsal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formația din Bănie, a anunțat, în acest sens, pe Facebook, faptul că începe selecțiile pentru o echipă de futsal.

„Eşti pasionat de futsal şi eşti suporter al Universităţii Craiova? Am o veste uriaşă pentru tine: Ştiinţa intră în joc! Poţi face şi tu parte din „poveste“. Futsalul este un sport care impune o tehnică foarte bună în regim de viteză, gândire tactică şi o capacitate de decizie rapidă, o condiţie fizică foarte bună şi, nu în ultimul rând, spirit de echipă. Crezi că deţii aceste abilităţi? Vino şi arată-ne! Organizăm selecţii în fiecare miercuri, de la ora 20.00, în sala de sport a Liceului CFR.

Pentru înscriere şi detalii suplimentare vă stă la dispoziţie numărul 0768.496.385. Procesul de pregătire şi selecţie va fi coordonat de Alin Bugălă, un antrenor cu experiență în futsal şi un fost jucător cu participare la Campionatul European, câștigător al Cupei României şi campion al României la futsal. Universitatea Craiova devine astfel primul club de tradiţie din România care va activa şi în futsal. Ştiinţa își propune, bineînţeles, dezvoltarea unui proiect competitiv, bazat pe profesionalism şi performanță”, este anunțul clubului Universitatea Craiova, citat de 3minute.net.