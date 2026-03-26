Alibec, scenariu pozitiv pentru România. “Iau ei roșu și batem noi cu 2-0”

Cândva titular la echipa națională, acum Denis Alibec este suporter al tricolorilor. El crede că România se poate califica și vine cu un scenariu incredibil. El speră ca un jucător al Turcilor să primească “roșu”, iar noi să profităm și să ne impunem cu 2-0.

“Iau ei roșu și batem noi cu 2-0. (n.r. – Cine dă golurile?) Man și Drăgușin cu capul. (n.r. – Ai încredere în Bîrligea?) Cu siguranță vom juca cu atacant, vom ataca, nu cred că mergem acolo să ne apărăm. Am încredere în toată echipa, avem jucători foarte buni, nu cred că e diferență așa mare între echipe”, a declarat Denis Alibec, la Liga Digi Sport.

”Emoții mari, pozitive. Încercăm să ne calificăm, dacă începem bine cred că avem șanse. Ei au presiunea mult mai mare decât noi, joacă acasă, nu au fost nici ei de foarte mult timp la Mondial. Am vorbit cu majoritatea, sunt încrezători și ei, presimt că vor face un meci mare. E o șansă unică pentru mulți care sunt acolo. Unii nu o să mai prindă altă campanie”, a mai spus atacantul.