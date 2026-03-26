Radu Constantin Publicat: 26 martie 2026, 15:49

Alibec, scenariu pozitiv pentru România. Iau ei roșu și batem noi cu 2-0

Denis Alibec, la Farul/ Profimedia

Cândva titular la echipa națională, acum Denis Alibec este suporter al tricolorilor. El crede că România se poate califica și vine cu un scenariu incredibil. El speră ca un jucător al Turcilor să primească “roșu”, iar noi să profităm și să ne impunem cu 2-0.

“Iau ei roșu și batem noi cu 2-0. (n.r. – Cine dă golurile?) Man și Drăgușin cu capul. (n.r. – Ai încredere în Bîrligea?) Cu siguranță vom juca cu atacant, vom ataca, nu cred că mergem acolo să ne apărăm. Am încredere în toată echipa, avem jucători foarte buni, nu cred că e diferență așa mare între echipe”, a declarat Denis Alibec, la Liga Digi Sport.

”Emoții mari, pozitive. Încercăm să ne calificăm, dacă începem bine cred că avem șanse. Ei au presiunea mult mai mare decât noi, joacă acasă, nu au fost nici ei de foarte mult timp la Mondial. Am vorbit cu majoritatea, sunt încrezători și ei, presimt că vor face un meci mare. E o șansă unică pentru mulți care sunt acolo. Unii nu o să mai prindă altă campanie”, a mai spus atacantul.

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.

 

Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Citește și:
Cum a reușit o tânără să înfrunte Meta și YouTube și să câștige procesul. Victoria îi aduce 6 milioane $
Dezvăluiri din interior despre Mircea Lucescu înainte de Turcia – România: „Am comunicat mai greu”. Familia selecționerului a rămas pe dinafară la Istanbul
EXCLUSIVFlorin Răducioiu, încredere totală în “tricolori” înainte de Turcia – România: “Vom reuşi un rezultat mare”. De ce se teme
Marius Șumudică, mesaj pentru oficialii FRF! Ce solicită în cazul unui triumf al României la Istanbul
Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11
PSG, avantaj uriaș în dubla cu Liverpool. Federația franceză a amânat meciul pentru titlu din Ligue 1
Budescu, în peluza României cu Turcia. “Suntem alături de voi până la capăt. Se poate din nou!”
Cu un ochi pe Slovacia – Kosovo (21.45). Programul meciurilor de astăzi din barajul pentru Mondial
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 Mihai Rotaru îşi face o nouă echipă la Craiova. A început selecţia 3 Turcia – România LIVE TEXT (19:00). Duel crucial la barajul pentru World Cup 2026. Fanii români, în Piaţa Taksim 4 „Mulțumim UEFA pentru decizie” Turcii exultă după ce au aflat cine e arbitru cu România 5 Cum arată geanta de 10.000 de euro cu care Ianis Hagi s-a prezentat la plecarea naţionalei în Turcia 6 Fotbalistul nemulțumit de selecția făcută de Mircea Lucescu. A marcat 11 goluri în acest sezon de Liga 1
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț