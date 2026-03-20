Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”

Florin Prunea (57 de ani) a fost foarte afectat de decesul lui Sorin Tufan, care a murit la vârsta de 57 de ani. Fost jucător la Steaua şi coleg cu Prunea la naţionalele de juniori ale României, Sorin Tufan era căpitanul remorcherului Astana, navă care s-a scufundat în Portul Midia. Un alt marinar a fost găsit decedat. Totodată, alte trei persoane sunt căutate de către scafandri.
Florin Prunea a mărturisit că fusese sunat în urmă cu o săptămână de Sorin Tufan. Cei doi erau prieteni.
“Mi-am adus aminte de nenorocirea aceasta de la Constanța… Cu accidentul acela, cu colegul nostru, Sorin Tufan.
Acum o săptămână m-a sunat. Am vorbit cu el. Voia să îmi trimită un pește. Bă, mă suna tot timpul: «Hanțule, ce faci? Pe unde ești?». Am fost colegi la echipa națională.
Tatăl lui a fost la Mondialul din Mexic, Marin Tufan. El (n.r.: Sorin Tufan) era comandantul remorcherului. El era liber și l-a rugat un coleg (n.r.: să facă schimb de tură)”, a declarat Florin Prunea pentru iamsport.ro.
Sorin Tufan a început să joace fotbal la Farul. A debutat la seniori la vârsta de 17 ani. La 21 de ani prindea transferul carierei, la Steaua. Din pricina accidentărilor a fost nevoit să se lase de fotbal în 1994, devenind marinar. A făcut carieră în acest domeniu.
Tatăl lui Sorin Tufan, Marin Tufan, este golgheterul all-time al Farului. Acesta a marcat 67 de goluri pentru constănţeni. Marin Tufan a fost prezent cu naţionala României la Mondialul din Mexic, din 1970.
Comunicatul Autorităţii Navale Române, după accidentul naval în care Sorin Tufan şi-a pierdut viaţa
“În data de 18.03.2026, în jurul orei 8:40, Căpitănia Portului Constanța, zona Midia, a fost alertată cu privire la producerea unui accident naval.
Remorcherul ASTANA s-a răsturnat în timpul efectuării manevrei de acordare a asistenței către nava tanc Amades, pavilion insulele Marshall, în vederea acostării acesteia la terminalul Monbuoy, aflat la aproximativ 8 km de Portul Midia.
La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de salvare. O persoană a fost recuperată din apă de către remorcherul București și predată în port către echipajele medicale de specialitate. Ceilalți 4 membrii e echipaj sunt dați dispăruți, operațiunile de căutare și salvare fiind în desfășurare.
Remorcherul ASTANA, sub pavilion român, a fost construit în anul 2006 și are următoarele caracteristici principale: lungime 26,09 m, lățime 7,94 m, pescaj maxim 3,85 m, putere motor 2610 kW (3500 CP).
Cercetările sunt efectuate sub coordonarea Parchetului, în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor producerii acestui eveniment”, a transmis Autoritatea Navală Română, după tragedia în care Sorin Tufan şi-a pierdut viaţa.
- Cristi Borcea a comis infracţiunea pentru care Ceauşescu a fost condamnat la moarte: “Dacă mă prindeau, închisoare pe viaţă”
- Cele mai tari glume cu Chuck Norris! Legendarul actor şi campion de arte marţiale a murit la 86 de ani
- A murit Chuck Norris! Mesajul familiei sale după vestea tragică
- Un luptător de wrestling, executat de Guvernul din Iran. Făcea parte din lotul național
- O femeie a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci! Dezvăluirile tulburătoare făcute de Lorena