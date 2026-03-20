Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”

Florin Prunea (57 de ani) a fost foarte afectat de decesul lui Sorin Tufan, care a murit la vârsta de 57 de ani. Fost jucător la Steaua şi coleg cu Prunea la naţionalele de juniori ale României, Sorin Tufan era căpitanul remorcherului Astana, navă care s-a scufundat în Portul Midia. Un alt marinar a fost găsit decedat. Totodată, alte trei persoane sunt căutate de către scafandri.

Florin Prunea a mărturisit că fusese sunat în urmă cu o săptămână de Sorin Tufan. Cei doi erau prieteni.

Florin Prunea, foarte afectat de decesul prietenului său, Sorin Tufan: “Mă suna tot timpul”

“Mi-am adus aminte de nenorocirea aceasta de la Constanța… Cu accidentul acela, cu colegul nostru, Sorin Tufan.

Acum o săptămână m-a sunat. Am vorbit cu el. Voia să îmi trimită un pește. Bă, mă suna tot timpul: «Hanțule, ce faci? Pe unde ești?». Am fost colegi la echipa națională.

Tatăl lui a fost la Mondialul din Mexic, Marin Tufan. El (n.r.: Sorin Tufan) era comandantul remorcherului. El era liber și l-a rugat un coleg (n.r.: să facă schimb de tură)”, a declarat Florin Prunea pentru iamsport.ro.