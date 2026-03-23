Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț

Chiar dacă șansele la titlu s-au diminuat considerabil, Dinamo București începe deja să contureze strategia pentru sezonul viitor. Una dintre priorități este păstrarea jucătorilor importanți, iar Raul Opruț se află în prim-plan.
Președintele clubului, Andrei Nicolescu, a anunțat că negocierile pentru prelungirea contractului fundașului sunt foarte aproape de final. „La Opruț cred că suntem la câteva detalii de semnătură”, a declarat oficialul, potrivit Prima Sport, lăsând de înțeles că acordul este iminent.
În paralel, Dinamo lucrează și la întărirea lotului. Nicolescu a confirmat că a fost deja perfectată o înțelegere cu un fundaș central care îl va înlocui pe Kennedy Boateng, jucător ce urmează să plece la finalul sezonului.
Nicolescu a vorbit și despre transferurile importante ratate de Dinamo.
”(n.r. – Există un oarecare regret că Dinamo l-a ratat pe Nsimba?) Eu mi-am exprimat punctul de vedere în vară. Aţi văzut şi declaraţiile de la scouting, că şi scoutingul a avut unele reţineri apropo de a prezenta poziţia lui şi a prezenta fişa lui de jucător ca un jucător cu mare potenţial.
Asta a fost, a fost o decizie. Acum e clar că, în multe situaţii, se poate întâmpla. Uitaţi-vă la Lukic. Probabil eu l-am vrut pe Lukic, dar nu prezenta nicio garanţie şi nimeni nu avea vreo garanţie că Lukic, faţă de ce a jucat la Craiova, ar putea să joace ce joacă acum la ”U” Cluj.
Despre Coubiş, cred că Dinamo trebuie să impună respect din ce în ce mai mult. Şi cred că maniera în care prima discuţie cu un jucător se duce este esenţială pentru a arăta respectul faţă de Dinamo.
Noi am sesizat potenţialul lui Coubiş încă din vară, nu din iarnă. Ştiţi foarte bine care au fost discuţiile atunci şi cum, pe o ofertă financiară mai bună, el a preferat să rămână în Italia, să se ducă la o echipă de Serie B care se lupta pentru evitarea retrogradării şi să considere că este o oportunitate mai bună pentru el decât venirea la Dinamo.
Din perspectiva asta, clubul, evident, în iarnă a fost reticent. Mă refer la toată echipa care lua decizii apropo de reluarea acestei piste şi a discuţiilor. A fost reticenţă apropo de maniera în care am fost trataţi în vară şi ce s-a întâmplat ulterior”, a mai spus Andrei Nicolescu.
