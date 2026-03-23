Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț

Chiar dacă șansele la titlu s-au diminuat considerabil, Dinamo București începe deja să contureze strategia pentru sezonul viitor. Una dintre priorități este păstrarea jucătorilor importanți, iar Raul Opruț se află în prim-plan.

Președintele clubului, Andrei Nicolescu, a anunțat că negocierile pentru prelungirea contractului fundașului sunt foarte aproape de final. „La Opruț cred că suntem la câteva detalii de semnătură”, a declarat oficialul, potrivit Prima Sport, lăsând de înțeles că acordul este iminent.

În paralel, Dinamo lucrează și la întărirea lotului. Nicolescu a confirmat că a fost deja perfectată o înțelegere cu un fundaș central care îl va înlocui pe Kennedy Boateng, jucător ce urmează să plece la finalul sezonului.

Nicolescu a vorbit și despre transferurile importante ratate de Dinamo.

”(n.r. – Există un oarecare regret că Dinamo l-a ratat pe Nsimba?) Eu mi-am exprimat punctul de vedere în vară. Aţi văzut şi declaraţiile de la scouting, că şi scoutingul a avut unele reţineri apropo de a prezenta poziţia lui şi a prezenta fişa lui de jucător ca un jucător cu mare potenţial.