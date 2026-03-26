Marius Șumudică, mesaj pentru oficialii FRF! Ce solicită în cazul unui triumf al României la Istanbul

Naționala României susține unul dintre cele mai importante teste din ultimii ani, urmând să înfrunte Turcia de la ora 19:00, în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial.

Marius Șumudică este sceptic în privința șanselor de calificare mai departe, dar totuși a venit cu o propunere inedită, în cazul în care selecționata lui Mircea Lucescu va da lovitura la Istanbul.

Marius Șumudică cere statuie pentru Mircea Lucescu

Turcia – România este un meci crucial pentru istoria recentă a naționalei României, iar tricolorii pregătiți de Mircea Lucescu vor fi susținuți la Istanbul de peste 3.000 de suporteri români.

Marius Șumudică nu dă nicio șansă selecționatei noastre pe arena lui Beșiktaș, însă, în cazul în care Mircea Lucescu va reuși să producă minunea, a lansat o cerere inedită către FRF.

„Oricum trebuie să îi facă o statuie lui Mircea Lucescu. Dar să i-o poleim. Să aducem aurul din Turcia și să poleim statuia”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.