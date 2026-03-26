“Cupa Mondială ne aşteaptă”. Aroganţă uriaşă a preşedintelui Federaţiei din Turcia, înaintea meciului cu România

Viviana Moraru Publicat: 26 martie 2026, 17:13

Jucătorii Turciei, la un antrenament/ Profimedia

Preşedintele Federaţiei de Fotbal din Turcia a oferit declaraţii înaintea partidei cu România. Semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026 se va disputa azi, de la ora 19:00, şi va fi în format live text, pe as.ro.

Ibrahim Haciosmanoglu a transmis că turneul final din vară îi aşteaptă pe turci, în ciuda faptului că aceştia mai au de disputat meciul cu România şi eventuala finală a barajului, pentru a obţine biletele pentru America.

Preşedintele Federaţiei de Fotbal din Turcia a mai declarat că echipa lui Vincenzo Montella este una puternică, care merită să se califice la World Cup 2026, turneu care se va vedea live exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

“Cu toții iubim Cupa Mondială, ca țară o iubim. Sper ca Allah să ne dea puterea să trecem de aceste teste. Cupa Mondială ne așteaptă. Cu voia lui Allah vom merge acolo și vom avea succes, credem că vom avea succes.

Avem o echipă bună în general din punct de vedere al calității și caracterului, merită totul. Avem o tragere la sorți bună în America, sper ca Allah să ne ajute să trecem de aceste două meciuri fără probleme”, a declarat Ibrahim Haciosmanoglu, conform presei din Turcia, înaintea barajului cu România.

Echipele probabile la Turcia – România

  • Turcia (4-6-0): Cakir – Multur, Kabak, Bardackci, Kadioglu – Bariş, Ismail, Orkun, Chalhanoglu, Yildiz, Guler
  • România (4-2-3-1): Radu – Raţiu, Drăguşin, Burcă, Bancu – R. Marin, Dragomir – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea
