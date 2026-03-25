Fotbalistul nemulțumit de selecția făcută de Mircea Lucescu. A marcat 11 goluri în acest sezon de Liga 1

Daniel Işvanca Publicat: 25 martie 2026, 17:27

Mircea Lucescu / Sportpictures

Echipa națională de fotbal a României va avea un meci infernal joi seară la Istanbul contra Turciei, în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial de anul acesta.

Andrei Cordea ar fi vrut să fie unul dintre jucătorii care să pună umărul în jocul din ”Țara Semilunii”, dar acesta nu s-a aflat pe lista selecționerului Mircea Lucescu.

Andrei Cordea, dezamăgit că nu a fost convocat la națională

Revenit în Liga 1 la începutul acestui sezon, Andrei Cordea și-a relansat cariera la CFR Cluj, după ce a reușit să marcheze de 11 ori în actuala ediție de campionat și să ajungă în play-off alături de formația din Gruia.

Extrema ardelenilor spera să fie în lotul lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia, dar selecționerul nu a considerat că este necesar să se bazeze pe serviciile sale, lucru care l-a dezamăgit pe fotbalist.

„Cordea venea după scandalul acela (n.r. – de la meciul cu U Cluj), în care a căzut nevinovat, a ieșit puțin din ritm, a fost și accidentat. A trecut printr-o perioadă grea. A fost ușor dezamăgit și el că nu a fost convocat, dar mă bucur că a trecut repede și la jocul cu Rapid a fost fantastic, a revenit Cordea de acum două luni practic”, a declarat Daniel Pancu, potrivit gsp.ro.

