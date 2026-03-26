“Dacă ne calificăm, trebuie să le facem statuie”. Miodrag Belodedici, mesaj tranșant înainte de meciul cu Turcia

Miodrag Belodedici, fostul fundaș din Generația de Aur, a prefațat semifinala barajului pentru Cupa Mondială dintre Turcia și Romănia. “Belo” este conștient de superioritatea formației lui Vincenzo Montella, motiv pentru care este de părere că dacă naționala lui Mircea Lucescu va merge la turneul final, atunci merită o statuie.

România o întâlnește în această seară pe Turcia într-un meci de totul sau nimic din cadrul barajului pentru Cupa Mondială, iar numeroase personalități din sportul românesc au vorbit înainte de meci despre ce ar putea să se întâmple pe Beșiktaș Park. Printre ei s-a numărat și Belodedici, omul care a cucerit Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua în 1986 și Steaua Roșie Belgrad în 1992.

Miodrag Belodedici: “Turcia e mai bună ca ele, ce dracu!”

Jucătorul care a evoluat pe postul de fundaș și de libero și-a adus aminte în primă fază de meciurile jucate de el sub “tricolor” contra turcilor și cum România avea mereu un avantaj valoric. Ulterior, Belodedici a recunoscut că în prezent formația lui Montella este superioară, după care a numit omul din lotul lui Lucescu care ar trebui să fie decisiv, și anume Daniel Bîrligea.

“Pe timpul meu, când jucam cu Turcia, era ca un meci de pregătire, le dădeam o bătută și gata. Ei au jucători puternici, pe la Real Madrid, sunt tari, mai jucăm și la ei acasă. Până acum echipa națională a jucat cu Bosnia și Austria și ne-au cam bătut. Turcia e mai bună ca ele, ce dracu!

Trebuie să ne pregătim și să nu pierdem meciul. Dacă am ajungem la penalty, am avea nevoie de Duckadam. Nu știu dacă putem pune mingea jos și să jucăm repede, dacă reușim asta e foarte bine.