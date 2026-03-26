“Dacă ne calificăm, trebuie să le facem statuie”. Miodrag Belodedici, mesaj tranșant înainte de meciul cu Turcia

Andrei Nicolae Publicat: 26 martie 2026, 16:52

Miodrag Belodedici, la meciul de retragere al Generaţiei de Aur / Profimedia Images

Miodrag Belodedici, fostul fundaș din Generația de Aur, a prefațat semifinala barajului pentru Cupa Mondială dintre Turcia și Romănia. “Belo” este conștient de superioritatea formației lui Vincenzo Montella, motiv pentru care este de părere că dacă naționala lui Mircea Lucescu va merge la turneul final, atunci merită o statuie.

România o întâlnește în această seară pe Turcia într-un meci de totul sau nimic din cadrul barajului pentru Cupa Mondială, iar numeroase personalități din sportul românesc au vorbit înainte de meci despre ce ar putea să se întâmple pe Beșiktaș Park. Printre ei s-a numărat și Belodedici, omul care a cucerit Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua în 1986 și Steaua Roșie Belgrad în 1992.

  • AICI găsești toate detaliile despre barajul Turcia – România.

Miodrag Belodedici: “Turcia e mai bună ca ele, ce dracu!”

Jucătorul care a evoluat pe postul de fundaș și de libero și-a adus aminte în primă fază de meciurile jucate de el sub “tricolor” contra turcilor și cum România avea mereu un avantaj valoric. Ulterior, Belodedici a recunoscut că în prezent formația lui Montella este superioară, după care a numit omul din lotul lui Lucescu care ar trebui să fie decisiv, și anume Daniel Bîrligea.

Pe timpul meu, când jucam cu Turcia, era ca un meci de pregătire, le dădeam o bătută și gata. Ei au jucători puternici, pe la Real Madrid, sunt tari, mai jucăm și la ei acasă. Până acum echipa națională a jucat cu Bosnia și Austria și ne-au cam bătut. Turcia e mai bună ca ele, ce dracu!

Trebuie să ne pregătim și să nu pierdem meciul. Dacă am ajungem la penalty, am avea nevoie de Duckadam. Nu știu dacă putem pune mingea jos și să jucăm repede, dacă reușim asta e foarte bine.

Mie îmi place Bîrligea, el e omul care trebuie să recupereze mingile în față și să facă diferența, avem jucători care știu cu mingea. Vedem pe unde joacă turcii, sunt peste noi. Dacă ne calificăm la Cupa Mondială cu acest lot, trebuie să le facem statuie jucătorilor!“, a spus fostul component al Generației de Aur, potrivit gsp.ro.

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Cum a reușit o tânără să înfrunte Meta și YouTube și să câștige procesul. Victoria îi aduce 6 milioane $
Observator
Cum a reușit o tânără să înfrunte Meta și YouTube și să câștige procesul. Victoria îi aduce 6 milioane $
Dezvăluiri din interior despre Mircea Lucescu înainte de Turcia – România: „Am comunicat mai greu”. Familia selecționerului a rămas pe dinafară la Istanbul
Fanatik.ro
Dezvăluiri din interior despre Mircea Lucescu înainte de Turcia – România: „Am comunicat mai greu”. Familia selecționerului a rămas pe dinafară la Istanbul
16:49

EXCLUSIVFlorin Răducioiu, încredere totală în “tricolori” înainte de Turcia – România: “Vom reuşi un rezultat mare”. De ce se teme
16:44

Marius Șumudică, mesaj pentru oficialii FRF! Ce solicită în cazul unui triumf al României la Istanbul
16:13

Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11
15:49

Alibec, scenariu pozitiv pentru România. “Iau ei roșu și batem noi cu 2-0”
15:44

PSG, avantaj uriaș în dubla cu Liverpool. Federația franceză a amânat meciul pentru titlu din Ligue 1
15:20

Budescu, în peluza României cu Turcia. “Suntem alături de voi până la capăt. Se poate din nou!”
Vezi toate știrile
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 Mihai Rotaru îşi face o nouă echipă la Craiova. A început selecţia 3 Turcia – România LIVE TEXT (19:00). Duel crucial la barajul pentru World Cup 2026. Fanii români, în Piaţa Taksim 4 „Mulțumim UEFA pentru decizie” Turcii exultă după ce au aflat cine e arbitru cu România 5 Cum arată geanta de 10.000 de euro cu care Ianis Hagi s-a prezentat la plecarea naţionalei în Turcia 6 Fotbalistul nemulțumit de selecția făcută de Mircea Lucescu. A marcat 11 goluri în acest sezon de Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț