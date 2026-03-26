“Dacă ne calificăm, trebuie să le facem statuie”. Miodrag Belodedici, mesaj tranșant înainte de meciul cu Turcia

Miodrag Belodedici, fostul fundaș din Generația de Aur, a prefațat semifinala barajului pentru Cupa Mondială dintre Turcia și Romănia. “Belo” este conștient de superioritatea formației lui Vincenzo Montella, motiv pentru care este de părere că dacă naționala lui Mircea Lucescu va merge la turneul final, atunci merită o statuie.
România o întâlnește în această seară pe Turcia într-un meci de totul sau nimic din cadrul barajului pentru Cupa Mondială, iar numeroase personalități din sportul românesc au vorbit înainte de meci despre ce ar putea să se întâmple pe Beșiktaș Park. Printre ei s-a numărat și Belodedici, omul care a cucerit Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua în 1986 și Steaua Roșie Belgrad în 1992.
- AICI găsești toate detaliile despre barajul Turcia – România.
Miodrag Belodedici: “Turcia e mai bună ca ele, ce dracu!”
Jucătorul care a evoluat pe postul de fundaș și de libero și-a adus aminte în primă fază de meciurile jucate de el sub “tricolor” contra turcilor și cum România avea mereu un avantaj valoric. Ulterior, Belodedici a recunoscut că în prezent formația lui Montella este superioară, după care a numit omul din lotul lui Lucescu care ar trebui să fie decisiv, și anume Daniel Bîrligea.
“Pe timpul meu, când jucam cu Turcia, era ca un meci de pregătire, le dădeam o bătută și gata. Ei au jucători puternici, pe la Real Madrid, sunt tari, mai jucăm și la ei acasă. Până acum echipa națională a jucat cu Bosnia și Austria și ne-au cam bătut. Turcia e mai bună ca ele, ce dracu!
Trebuie să ne pregătim și să nu pierdem meciul. Dacă am ajungem la penalty, am avea nevoie de Duckadam. Nu știu dacă putem pune mingea jos și să jucăm repede, dacă reușim asta e foarte bine.
Mie îmi place Bîrligea, el e omul care trebuie să recupereze mingile în față și să facă diferența, avem jucători care știu cu mingea. Vedem pe unde joacă turcii, sunt peste noi. Dacă ne calificăm la Cupa Mondială cu acest lot, trebuie să le facem statuie jucătorilor!“, a spus fostul component al Generației de Aur, potrivit gsp.ro.
- Ilie Dumitrescu știe cum România o poate elimina pe Turcia în barajul de Mondial: “Trebuie să înțelegem asta”
- FRF pregătește o primă fabuloasă pentru calificarea la Cupa Mondială. Suma pe care o pot primi “tricolorii”
- Ionuț Radu s-a decis! Ce se întâmplă cu portarul României la barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială
- “Ce întrebare e asta?”. Mircea Lucescu a răbufnit când a auzit ce i-a spus un jurnalist lui Radu Drăgușin
- Mircea Lucescu, în gardă înainte de Turcia – România: “Poate fi comparată cu o finală de Champions League”