Mircea Lucescu a vrut să plece “pe semnătură” din spital pentru a reveni în cantonamentul de la Mogoşoaia

Antena Sport Publicat: 29 martie 2026, 15:52

Mircea Lucescu a vrut să plece pe semnătură din spital pentru a reveni în cantonamentul de la Mogoşoaia

Mircea Lucescu, la o conferinţă de presă - Sport Pictures

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a afirmat, duminică, la Mogoşoaia, că în momentul în care selecţionerul Mircea Lucescu a ajuns la Spitalul Universitar, unde este internat pentru monitorizare şi tratament, şi-a exprimat dorinţa de a se întoarce în cantonamentul echipei naţionale a României.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conform sursele Antena Sport, Lucescu a cerut să vină urgent şoferul care să îl conducă înapoi la Mogoşoaia, dar medicii i-au explicat că nu se află încă în afara oricărui pericol şi l-au sfătuit să râmână internat câteva zile. Mai mult, şi conducerea FRF a mers pe aceeaşi linie cu medicii, incurajându-l pe Lucescu să rămână internat.

Mircea Lucescu a vrut să plece “pe semnătură” din spital

A fost momentul în care Il Luce le-a transmis acestora că e pregătit să plece pe semnătură din spital, contrar sfaturilor primite. Deocamdată, antrenorul de 80 de ani se află încă internat, dorinţa lui fiind însă să meargă la Bratislava alături de naţională.

“Am fost într-o situaţie de criză, mai ales că jucătorii au fost alături de el în şedinţa tehnică. Sperăm noi că şi jucătorii îşi vor reveni, mai ales că domnul Mircea Lucescu, atunci când a ajuns la spital, îşi dorea să se întoarcă în baza de pregătire a echipei naţionale. Este un om foarte determinat şi acest lucru ar trebui să-i motiveze şi pe jucători”, a spus Răzvan Burleanu.

Conform anunţului făcut de FRF, Jerry Gane va fi pe banca României la meciul de la Bratislava cu Slovacia, ce se va desfăşura marţi, de la ora 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Reclamă
Reclamă
Reclamă
