„Nu ne așteptam la asta” Reacții „la cald” după ce Mircea Lucescu a ajuns la spital

Mircea Lucescu a ajuns în această dimineață la spital după ce i s-a făcut rău în timp ce vorbea cu jucătorii la Mogoșoaia. Două salvări au venit rapid și selecționerul a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București.

Spitalul a dat un comunicat oficial prin care anunță că Lucescu va rămâne internat pentru monitorizare și tratament de specialitate.

Foștii jucători ai naționalei, reacții pentru Antena 1

În timp ce jucătorii naționalei treceau printr-o șoc după ce au asistat la momentul în care Mircea Lucescu a leșinat și a fost necesară chemarea ambulanței, alți foști jucători importanți ai României jucau o partida caritabilă.

„Cel mai important este sănătatea. Nu știam, e prima oară când aud. Îi dorim sănătate multă, să se refacă cât mai repede. Sănătatea e pe primul loc. Restul…fotbalul și celelalte le lăsăm deoparte când e vorba să fii bolnav sau să ai probleme de sănătate” a spus Cătălin Munteanu pentru Antena 1.

„Am citit mai devreme, chiar vorbeam între noi. Îmi pare rău pentru dânsul, îmi pare rău pentru familia dânsului, Răzvan (nr Lucescu) mi-a fost antrenor și știu cât de mult îl iubește pe tatăl lui. Cred că a obosit și fizic, și psihic. Îi urez multă sănătate” a fost mesajul lui Ionuț Voicu.