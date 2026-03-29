„Nu ne așteptam la asta” Reacții „la cald” după ce Mircea Lucescu a ajuns la spital

Mircea Lucescu a ajuns în această dimineață la spital după ce i s-a făcut rău în timp ce vorbea cu jucătorii la Mogoșoaia. Două salvări au venit rapid și selecționerul a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București.
Spitalul a dat un comunicat oficial prin care anunță că Lucescu va rămâne internat pentru monitorizare și tratament de specialitate.
Foștii jucători ai naționalei, reacții pentru Antena 1
În timp ce jucătorii naționalei treceau printr-o șoc după ce au asistat la momentul în care Mircea Lucescu a leșinat și a fost necesară chemarea ambulanței, alți foști jucători importanți ai României jucau o partida caritabilă.
„Cel mai important este sănătatea. Nu știam, e prima oară când aud. Îi dorim sănătate multă, să se refacă cât mai repede. Sănătatea e pe primul loc. Restul…fotbalul și celelalte le lăsăm deoparte când e vorba să fii bolnav sau să ai probleme de sănătate” a spus Cătălin Munteanu pentru Antena 1.
„Am citit mai devreme, chiar vorbeam între noi. Îmi pare rău pentru dânsul, îmi pare rău pentru familia dânsului, Răzvan (nr Lucescu) mi-a fost antrenor și știu cât de mult îl iubește pe tatăl lui. Cred că a obosit și fizic, și psihic. Îi urez multă sănătate” a fost mesajul lui Ionuț Voicu.
„Îmi pare rău, sper să fie bine. Probabil perioada asta mai încărcată, cu problemele, cu stresul. Sper să se facă bine, să-și revină. (nr. Dacă l-a afectat ratatea calificării) Probabil că da, și tot ce înseamnă încărcătura unui meci de nivelul ăsta. E totuși un meci baraj de Campionat Mondial, nu e chiar orice meci” a spus pentru Antena 1, Florin Gardoș.
„Din păcate e o veste urâtă, nu ne așteptam, nu se așteaptă nimeni selecționerul să aibă probleme de sănătate. Îi dorim însănătoșire cât mai rapidă, sper să nu fie ceva grav, eu aud acum pentru prima dată. Cel mai important lucru pentru fiecare este sănătatea, restul lucrurilor le poți rezolva, dar sănătatea uneori nu mai poți să o rezolvi. Sper să nu fie ceva grav. Sper că Nea Mircea e pe mâini bune acolo și își va reveni cât mai curând posibil” a declarat Vasile Maftei.
- Staff-ul medical al naţionalei i-a făcut masaj cardiac şi respiraţie gură la gură lui Mircea Lucescu!
