Fostul internaţional, mărturisiri tulburătoare după 3 transplanturi de rinichi: “Cine ştie cât voi mai trăi”

Bogdan Stănescu Publicat: 29 martie 2026, 16:26

Ivan Klasnic, pe teren, la un meci de fotbal / Profimedia Images

Ivan Klasnic (46 de ani) a suferit trei transplanturi de rinichi. El a dezvăluit, într-un interviu, că al treilea rinichi l-a primit de la o femeie care a decedat.

Fost atacant la St. Pauli, Werder Bremen, Nantes, Bolton şi Mainz, Ivan Klasnic a jucat 41 de meciuri pentru naţionala Croaţiei, pentru care a marcat 12 goluri. S-a retras din activitate în 2013, în timp ce evolua la Mainz.

Ivan Klasnic, mărturii tulburătoare după ce a avut nevoie de 3 transplanturi de rinichi: “Al treilea rinichi l-am primit de la o femeie care a murit, din păcate”

Am mers la un control și rezultatele nu au fost bune. La sfârșitul anului 2006, mi-au spus că trebuie să fac un transplant de rinichi. Când am aflat despre problemă, mi-a fost greu, mă întrebam cum va fi viața mea.

Primul rinichi mi l-a dat mama. Din păcate, nu a funcționat. După opt săptămâni, am luat un rinichi de la tatăl meu și a funcționat timp de nouă ani și jumătate.

Am primit un al treilea rinichi în 2017 de la o femeie care a murit, din păcate. Era cu doi ani mai mare decât mine. Încă am rinichiul acela și astăzi. Sărbătoresc acea zi ca fiind a doua mea aniversare.

Este dificil să joci fără medicamente la nivel înalt. Niciun sport profesionist nu poate fi practicat fără analgezice, dar dacă aș fi știut că am o problemă, nu le-aș fi luat niciodată. Bineînțeles că sunt supărat. Nu i-aș dori nimănui ceea ce mi s-a întâmplat mie.

Niciun ban pe care îl câștigi nu-ți poate reda sănătatea. Cine știe cât voi mai trăi. Ar trebui să fii recunoscător, chiar și atunci când ești bolnav și trebuie să iei medicamente, doar ca să poți trăi în continuare această viață”, a declarat Ivan Klasnic, într-un documentar difuzat de ARD, potrivit mondo.rs.

