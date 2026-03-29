Fostul internaţional, mărturisiri tulburătoare după 3 transplanturi de rinichi: “Cine ştie cât voi mai trăi”

Ivan Klasnic (46 de ani) a suferit trei transplanturi de rinichi. El a dezvăluit, într-un interviu, că al treilea rinichi l-a primit de la o femeie care a decedat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fost atacant la St. Pauli, Werder Bremen, Nantes, Bolton şi Mainz, Ivan Klasnic a jucat 41 de meciuri pentru naţionala Croaţiei, pentru care a marcat 12 goluri. S-a retras din activitate în 2013, în timp ce evolua la Mainz.

Ivan Klasnic, mărturii tulburătoare după ce a avut nevoie de 3 transplanturi de rinichi: “Al treilea rinichi l-am primit de la o femeie care a murit, din păcate”

„Am mers la un control și rezultatele nu au fost bune. La sfârșitul anului 2006, mi-au spus că trebuie să fac un transplant de rinichi. Când am aflat despre problemă, mi-a fost greu, mă întrebam cum va fi viața mea.

Primul rinichi mi l-a dat mama. Din păcate, nu a funcționat. După opt săptămâni, am luat un rinichi de la tatăl meu și a funcționat timp de nouă ani și jumătate.

Am primit un al treilea rinichi în 2017 de la o femeie care a murit, din păcate. Era cu doi ani mai mare decât mine. Încă am rinichiul acela și astăzi. Sărbătoresc acea zi ca fiind a doua mea aniversare.