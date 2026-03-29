Ce lovitură dă Barcelona pe piaţa transferurilor! Anunţul făcut de Mundo Deportivo

Barcelona este aproape de a ajunge la un acord cu Inter pentru transferul lui Alessandro Bastoni, fundaşul de 26 de ani al lui Cristi Chivu care e primul pe lista de achiziţii a lui Deco.
Bastoni e cotat la 70 de milioane de euro pe site-urile de specialitate. În acest sezon. el a adunat 35 de meciuri, două goluri şi şase pase de gol pentru echipa lui Chivu.
Alessandro Bastoni e aproape de Barcelona
Mundo Deportivo susţine că fundaşul e pregătit să schimbe aerul şi să lase Serie A pentru La Liga, acolo unde ar putea face parte dintr-un grup spectaculos de jucători, precum Lamine Yamal, Pedri, Fermín, Gavi sau Cubarsi.
Sursa citată anunţă şi că Barcelona e pregătită să îi satisfacă italianului dorinţele legate de viitorul contract.
Urmează acum rundele finale de negociere cu Inter. Echipa lui Cristi Chivu a cerut 70 de milioane de euro iniţial, în timp ce Barcelona a oferit 50. Catalanii speră să facă mutarea pentru 60 de milioane de euro.
Manu Kone, dorit de Chivu la Inter
Pe de altă parte, la capitolul sosiri la Inter, tehnicianul român a cerut conducerii un jucător anume cu care să-și înceapă campania de transferuri din vară. Numele aflat pe lista lui Chivu este Manu Kone (24 de ani), mijlocașul francez al celor de la AS Roma.
Inter va pregăti o ofertă oficială de 40 de milioane de euro pentru internaționalul din Hexagon, la care se vor adăuga și bonusuri de performanță.
