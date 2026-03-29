Ce lovitură dă Barcelona pe piaţa transferurilor! Anunţul făcut de Mundo Deportivo

Barcelona este aproape de a ajunge la un acord cu Inter pentru transferul lui Alessandro Bastoni, fundaşul de 26 de ani al lui Cristi Chivu care e primul pe lista de achiziţii a lui Deco.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bastoni e cotat la 70 de milioane de euro pe site-urile de specialitate. În acest sezon. el a adunat 35 de meciuri, două goluri şi şase pase de gol pentru echipa lui Chivu.

Mundo Deportivo susţine că fundaşul e pregătit să schimbe aerul şi să lase Serie A pentru La Liga, acolo unde ar putea face parte dintr-un grup spectaculos de jucători, precum Lamine Yamal, Pedri, Fermín, Gavi sau Cubarsi.

Sursa citată anunţă şi că Barcelona e pregătită să îi satisfacă italianului dorinţele legate de viitorul contract.

Urmează acum rundele finale de negociere cu Inter. Echipa lui Cristi Chivu a cerut 70 de milioane de euro iniţial, în timp ce Barcelona a oferit 50. Catalanii speră să facă mutarea pentru 60 de milioane de euro.