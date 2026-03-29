Ce a scris prestigiosul L`Equipe despre Mircea Lucescu, după ce “Il Luce” a ajuns la spital

Francezii de la L`Equipe au titrat “Mircea Lucescu a fost spitalizat după ce i s-a făcut rău”, în urma situaţiei de urgenţă din dimineaţa de duminică.
Selecţionerul României nu va face deplasarea în Slovacia după ce a trăit o mare sperietură duminică, în urma căreia a fost internat la Spitalul Universitar din Bucureşti, unde este reţinut pentru noi investigaţii.
Ce a scris prestigiosul L`Equipe despre Mircea Lucescu
“Cu 3 zile după eliminarea din drumul spre World Cup 2026, antrenorul Mircea Lucescu (80 de ani) a ajuns de urgenţă la spital. El nu va călători în Slovacia pentru meciul României de marţi.
Antrenorul Românieia a fost internat după ce s-a simţit rău duminică dimineaţă, înainte de antrenament. El a mai fost internat în ultima perioadă de mai multe ori.
Fostul selecţioner al Turciei şi antrenor al lui Inter a fost tratat de stafful naţionalei înainte de sosirea medicilor.
Lucescu este stabil acum, dar se află sub supravegherea medicilor”, au scris francezii.
Prima reacţie a lui Mircea Lucescu
Ulterior, unitatea medicală a anunțat că evenimentul s-a produs din cauza unei tulburări majore de ritm cardiac. La scurt timp după, Lucescu a oferit și o primă reacție și a confirmat toate informațiile care au fost făcute publice, și anume că starea sa s-a îmbunătățit, dar și că va mai rămâne pentru investigații.
“Mă simt bine acum, mi-am revenit complet, dar urmează să mai fiu supus unor investigații, așa că mai rămân în spital“, a spus selecționerul, potrivit gsp.ro.
Astfel, locul lui Mircea Lucescu la meciul cu Slovacia de marți seara va fi preluat de Ionel Gane, secundul său din staffful României.
