„Nici nu știi ce să spui în asemenea momente” Pintilii a aflat de la Antena 1 despre situația lui Lucescu

Mircea Lucescu a ajuns în această dimineață la spital după ce i s-a făcut rău în timp ce vorbea cu jucătorii la Mogoșoaia. Două salvări au venit rapid și selecționerul a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Spitalul a dat un comunicat oficial prin care anunță că Lucescu va rămâne internat pentru monitorizare și tratament de specialitate.

Reacția „la cald” a lui Pintilii

În timp ce jucătorii naționalei treceau printr-o șoc după ce au asistat la momentul în care Mircea Lucescu a leșinat și a fost necesară chemarea ambulanței, alți foști jucători importanți ai României jucau o partida caritabilă.

Mihai Pintilii, fostul antrenor de la FCSB, a vorbit în exclusivitate pentru Antena la puțin timp după ce a apărut informația situației lui Mircea Lucescu.

„Astea-s lucruri care nici nu știi ce să zici, decât că îi dorim sănătate, să fie puternic. Chiar ne pare rău. Sănătatea trebuie pusă pe primul loc și cred că toată lumea trebuie să aibă grijă de sănătatea fiecăruia” a spus Mihai Pintilii pentru Observator.