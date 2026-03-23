Programul complet al Marelui Premiu al Japoniei. Cursa de la Suzuka e duminică (08:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)

Formula 1 se pregăteşte de al treilea Grand Prix al sezonului 2026, care va avea loc pe legendarul circuit de la Suzuka. Marele Premiu al Japoniei va avea loc în perioada 27-29 martie, după care va urma o pauză de o lună. Cele două week-end-uri din Arabia Saudită şi Bahrain au fost anulate din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Mercedes este echipa care a dominat primele două etape ale sezonului. George Russell a câştigat etapa de debut, din Australia, în timp ce Kimi Antonelli a obţinut primul său succes în Marele Circ la cursa din China. Şi piloţii de la Ferrari şi-au împărţit podiumurile. Leclerc s-a clasat pe 3 la Melbourne, după care a fost rândul lui Hamilton să urce pe podium la Shanghai.

Programul complet al Marelui Premiu al Japoniei (27-29 martie)

Week-end-ul de la Suzuka începe vineri dimineaţă, la ora 04:30, atunci când va avea loc prima sesiune de antrenamente, urmată de FP2 de la ora 08:00. Sâmbătă, de la 04:30, va avea loc şi ultimul antrenament. Toate cele trei sesiuni vor fi transmise LIVE în AntenaPLAY.

Tot sâmbătă, de la ora 08:00, vor avea loc calificările Marelui Premiu al Japoniei, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 08:00, în direct în Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, va avea loc cursa.

