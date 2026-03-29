Rednic, semnal de alarmă: „Nu știu cum cei din jur nu au văzut asta” Ce a observat la Lucescu în Turcia

Sebastian Ujica Publicat: 29 martie 2026, 13:12

Rednic, semnal de alarmă: Nu știu cum cei din jur nu au văzut asta” Ce a observat la Lucescu în Turcia

Mircea Lucescu a ajuns în această dimineață la Spitalul Municipal după ce i s-a făcut rău la ședința premergătoare ultimului antrenament al naționalei României înainte de plecarea în Slovacia.

Spitalul a emis un comunicat oficial despre starea lui Lucescu, acesta urmând să rămână internat pentru monitorizare și tratament de specialitate.

Rednic spune că era îngrijorat de la meciul cu Turcia

Unul dintre antrenorii crescuți de Mircea Lucescu, Mircea Rednic, crede că acesta nu trebuia să mai fie lăsat să pregătească naționala deoarece existau semne că starea lui de sănătate nu este deloc bună.

„Am o relație foarte bună cu Mircea Lucescu. Eu nu-l înțeleg… M-am și certat cu el pe tema asta. El nu poate trăi fără fotbal. Pentru el, fotbalul este viață, nu-l interesează. De câte ori i-am zis eu și nimic. El pune suflet, trăiește pentru asta.

Vede și comentariile care se fac, unele care nu sunt juste. Toată lumea știe situația reală, lotul nostru e limitat. Ne-am fi dorit să facă mai mult prin experiența sa, dar este greu. Nu ai soluții nici în atac. Nu am vorbit cu dânsul după meciul cu Turcia, dar m-am îngrijorat când l-am văzut la final.

Nu era coerent, îi căzuse puțin gura într-o parte. Nu știu cum cei din jurul său nu au văzut asta. Chiar îmi pare rău de situația lui. Toți cei apropiați am încercat să-i spunem. Prelua altcineva echipa și asta era. Dar nu a vrut, acesta este nea Mircea” a spus Mircea Rednic pentru Digi Sport.

