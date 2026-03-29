Home | Fotbal | Echipa naţională | S-a luptat cu Lucescu pentru trofee, acum îl „urechează”: „E doar fotbal, sănătatea e mai importantă”
S-a luptat cu Lucescu pentru trofee, acum îl „urechează”: „E doar fotbal, sănătatea e mai importantă”

Sebastian Ujica Publicat: 29 martie 2026, 16:03

Comentarii
Mircea Lucescu, la Istanbul, înainte de Turcia - România/ Profimedia

Mircea Lucescu a ajuns în această dimineață la spital după ce i s-a făcut rău în timp ce vorbea cu jucătorii la Mogoșoaia. Două salvări au venit rapid și selecționerul a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București.

Spitalul a dat un comunicat oficial prin care anunță că Lucescu va rămâne internat pentru monitorizare și tratament de specialitate.

Cernat îi transmite să lase fotbalul pe planul doi

În timp ce jucătorii naționalei treceau printr-o șoc după ce au asistat la momentul în care Mircea Lucescu a leșinat și a fost necesară chemarea ambulanței, alți foști jucători importanți ai României jucau o partida caritabilă.

Florin Cernat s-a duelul ani de zile cu Mircea Lucescu, în perioada 2004-2011. Mijlocașul român era la Dynamo Kiev, în timp ce Șahtior era antrenată de Lucescu.

„Îmi pare foarte rău, îl știu pe Nea Mircea de foarte mult timp. Am fost și adversari. Sănătate multă. Îmi pare foarte rău că s-a întâmplat. Probabil și presiunea care a fost pe el zilele astea cu acel meci de baraj. Până la urmă era doar un meci de fotbal. Asta e, s-a pierdut un meci de calificare, într-adevăr, dar sănătatea e mult mai importantă ca orice. Sper să-și revină, suntem alături de el. Doamne ajută” a spus Florin Cernat pentru Antena 1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care Mircea Lucescu e adus de SMURD la Spitalul Universitar
Observator
Momentul în care Mircea Lucescu e adus de SMURD la Spitalul Universitar
O campioană olimpică a ajuns într-o situație disperată după o accidentare gravă: ”Eram numărul 1. Astăzi, sunt în scaunul cu rotile”
Fanatik.ro
O campioană olimpică a ajuns într-o situație disperată după o accidentare gravă: ”Eram numărul 1. Astăzi, sunt în scaunul cu rotile”
16:44

CFR Cluj, la câteva zile de un dezastru! Riscă să nu joace în Europa din cauza datorilor uriaşe faţă de jucători
16:43

“Nu plătesc taxe” Adrian Mutu a răbufnit după ce a investit 1.5 milioane de euro alături de un român cunoscut!
16:30

EXCLUSIV„Nu ne așteptam la asta” Reacții „la cald” după ce Mircea Lucescu a ajuns la spital
16:26

Fostul internaţional, mărturisiri tulburătoare după 3 transplanturi de rinichi: “Cine ştie cât voi mai trăi”
16:25

Anunţul turcilor despre transferul lui Denis Drăguş la FCSB: “Unde verde”
15:52

Mircea Lucescu a vrut să plece “pe semnătură” din spital pentru a reveni în cantonamentul de la Mogoşoaia
Vezi toate știrile
1 UPDATERevenire de senzaţie în Liga 1! Antrenorul străin a fost prezentat oficial 2 FotoMilionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o 3 Rednic, semnal de alarmă: „Nu știu cum cei din jur nu au văzut asta” Ce a observat la Lucescu în Turcia 4 VIDEOKimi Antonelli, pole position în MP al Japoniei. O nouă dublă Mercedes 5 UPDATEPrimul verdict după ce Mircea Lucescu a fost internat. Anunțul oficial al spitalului 6 Ce lovitură dă Barcelona pe piaţa transferurilor! Anunţul făcut de Mundo Deportivo
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune