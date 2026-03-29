S-a luptat cu Lucescu pentru trofee, acum îl „urechează”: „E doar fotbal, sănătatea e mai importantă”

Mircea Lucescu a ajuns în această dimineață la spital după ce i s-a făcut rău în timp ce vorbea cu jucătorii la Mogoșoaia. Două salvări au venit rapid și selecționerul a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București.

Spitalul a dat un comunicat oficial prin care anunță că Lucescu va rămâne internat pentru monitorizare și tratament de specialitate.

Cernat îi transmite să lase fotbalul pe planul doi

În timp ce jucătorii naționalei treceau printr-o șoc după ce au asistat la momentul în care Mircea Lucescu a leșinat și a fost necesară chemarea ambulanței, alți foști jucători importanți ai României jucau o partida caritabilă.

Florin Cernat s-a duelul ani de zile cu Mircea Lucescu, în perioada 2004-2011. Mijlocașul român era la Dynamo Kiev, în timp ce Șahtior era antrenată de Lucescu.

„Îmi pare foarte rău, îl știu pe Nea Mircea de foarte mult timp. Am fost și adversari. Sănătate multă. Îmi pare foarte rău că s-a întâmplat. Probabil și presiunea care a fost pe el zilele astea cu acel meci de baraj. Până la urmă era doar un meci de fotbal. Asta e, s-a pierdut un meci de calificare, într-adevăr, dar sănătatea e mult mai importantă ca orice. Sper să-și revină, suntem alături de el. Doamne ajută” a spus Florin Cernat pentru Antena 1.