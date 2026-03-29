Primul verdict după ce Mircea Lucescu a fost internat. Anunțul oficial al spitalului

Mircea Lucescu a ajuns în această dimineață la spital după ce i s-a făcut rău în timp ce vorbea cu jucătorii la Mogoșoaia. Două salvări au venit rapid și selecționerul a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București. A ajuns la spital la ora 11.52. Din fericire, starea lui Mircea Lucescu s-a îmbunătățit, fiind stabilă. El a fost dus la secția urgențe majore.

Conform Fanatik, un medic i-a transmis selecționerului că nu a fost vorba despre un preinfarct, motivele slăbiciunii fiind oboseala și stresul. Fanatik mai scrie că Lucescu a și glumit cu medicii din ambulanță: le-a mulțumit pentru promptitudine și le-a spus că devin o variantă viabilă pentru atacul naționalei.

Primul verdict în cazul lui Mircea Lucescu

Update 13;00: „Pacientul a fost adus la Spitalul Universitar de Urgență București în urma unei tulburări majore de ritm cardiac, survenite în afara mediului spitalicesc. În prezent, pacientul se află sub îngrijirea echipelor medicale, fiind supus investigațiilor diagnostice și intervențiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac. Pacientul va rămâne internat în Spitalul Universitar de Urgență București pentru monitorizare și tratament de specialitate” a anunțat unitatea medicală.

Ştirea iniţială.