Home | Fotbal | Echipa naţională | Primul verdict după ce Mircea Lucescu a fost internat. Anunțul oficial al spitalului
UPDATE

Primul verdict după ce Mircea Lucescu a fost internat. Anunțul oficial al spitalului

Sebastian Ujica Publicat: 29 martie 2026, 13:00

Comentarii
Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

Mircea Lucescu a ajuns în această dimineață la spital după ce i s-a făcut rău în timp ce vorbea cu jucătorii la Mogoșoaia. Două salvări au venit rapid și selecționerul a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București. A ajuns la spital la ora 11.52. Din fericire, starea lui Mircea Lucescu s-a îmbunătățit, fiind stabilă. El a fost dus la secția urgențe majore.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conform Fanatik, un medic i-a transmis selecționerului că nu a fost vorba despre un preinfarct, motivele slăbiciunii fiind oboseala și stresul. Fanatik mai scrie că Lucescu a și glumit cu medicii din ambulanță: le-a mulțumit pentru promptitudine și le-a spus că devin o variantă viabilă pentru atacul naționalei.

Update 13;00: „Pacientul a fost adus la Spitalul Universitar de Urgență București în urma unei tulburări majore de ritm cardiac, survenite în afara mediului spitalicesc. În prezent, pacientul se află sub îngrijirea echipelor medicale, fiind supus investigațiilor diagnostice și intervențiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac. Pacientul va rămâne internat în Spitalul Universitar de Urgență București pentru monitorizare și tratament de specialitate” a anunțat unitatea medicală.

Ştirea iniţială. 

Reclamă
Reclamă

Medicii i-au recomandat selecționerului să nu facă deplasarea în Slovacia pentru partida amicală de marți.

Anunţul făcut de FRF după ce lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău

Dacă iniţial, oficialii s-au temut de un infarct al selecţionerului, se pare că, din fericire, nu a fost vorba de aşa ceva. Pentru investigaţii amănunţite, Lucescu a ajuns la Spitalul Universitar din Bucureşti.

“Federația Română de Fotbal dorește să informeze publicul și reprezentanții mass-media cu privire la incidentul medical petrecut astăzi în cadrul cantonamentului echipei naționale a României.
În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului.

Oraşul din România care a devenit magnet pentru turiştii străini. Gradul de ocupare este de 80%Oraşul din România care a devenit magnet pentru turiştii străini. Gradul de ocupare este de 80%
Reclamă

În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului.

În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate.”, se arată pe frf.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care Mircea Lucescu e adus de SMURD la Spitalul Universitar
Observator
Momentul în care Mircea Lucescu e adus de SMURD la Spitalul Universitar
Primul verdict al medicilor pentru Mircea Lucescu la Spitalul Universitar! Reacția selecționerului când și-a revenit în salvare. Update Exclusiv
Fanatik.ro
Primul verdict al medicilor pentru Mircea Lucescu la Spitalul Universitar! Reacția selecționerului când și-a revenit în salvare. Update Exclusiv
13:58

Reacţia lui Răzvan Burleanu după ce Mircea Lucescu a ajuns de urgenţă la Spitalul Universitar
13:51

Prima reacție a lui Mircea Lucescu după ce i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoșoaia: “Mai rămân”
13:44

„M-a sunat Răzvan să-mi spună” Neli Lucescu, după ce lui Mircea i s-a făcut rău în această dimineață
13:30

UPDATECine va sta pe bancă la Slovacia – România, marți seară în direct pe Antena 1
13:29

“Probabil aș fi câștigat”. George Russell, plin de frustrare după victoria din Japonia a colegului Kimi Antonelli
13:25

Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Eduard Ionescu şi Andreea Dragoman, românii prezenţi la Cupa Mondială
Vezi toate știrile
1 UPDATERevenire de senzaţie în Liga 1! Antrenorul străin a fost prezentat oficial 2 FotoMilionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o 3 VIDEOKimi Antonelli, pole position în MP al Japoniei. O nouă dublă Mercedes 4 Ce lovitură dă Barcelona pe piaţa transferurilor! Anunţul făcut de Mundo Deportivo 5 Decizia luată de Dinamo, după ce George Pușcaș a acuzat probleme medicale la debut. Ce urmează pentru atacant 6 Suma pe care Barcelona o va încasa de la FIFA, după accidentarea lui Raphinha! Anunţul spaniolilor
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune