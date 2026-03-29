Primul verdict după ce Mircea Lucescu a fost internat. Anunțul oficial al spitalului

Mircea Lucescu a ajuns în această dimineață la spital după ce i s-a făcut rău în timp ce vorbea cu jucătorii la Mogoșoaia. Două salvări au venit rapid și selecționerul a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București. A ajuns la spital la ora 11.52. Din fericire, starea lui Mircea Lucescu s-a îmbunătățit, fiind stabilă. El a fost dus la secția urgențe majore.
Conform Fanatik, un medic i-a transmis selecționerului că nu a fost vorba despre un preinfarct, motivele slăbiciunii fiind oboseala și stresul. Fanatik mai scrie că Lucescu a și glumit cu medicii din ambulanță: le-a mulțumit pentru promptitudine și le-a spus că devin o variantă viabilă pentru atacul naționalei.
Primul verdict în cazul lui Mircea Lucescu
Update 13;00: „Pacientul a fost adus la Spitalul Universitar de Urgență București în urma unei tulburări majore de ritm cardiac, survenite în afara mediului spitalicesc. În prezent, pacientul se află sub îngrijirea echipelor medicale, fiind supus investigațiilor diagnostice și intervențiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac. Pacientul va rămâne internat în Spitalul Universitar de Urgență București pentru monitorizare și tratament de specialitate” a anunțat unitatea medicală.
Ştirea iniţială.
Medicii i-au recomandat selecționerului să nu facă deplasarea în Slovacia pentru partida amicală de marți.
Anunţul făcut de FRF după ce lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău
Dacă iniţial, oficialii s-au temut de un infarct al selecţionerului, se pare că, din fericire, nu a fost vorba de aşa ceva. Pentru investigaţii amănunţite, Lucescu a ajuns la Spitalul Universitar din Bucureşti.
“Federația Română de Fotbal dorește să informeze publicul și reprezentanții mass-media cu privire la incidentul medical petrecut astăzi în cadrul cantonamentului echipei naționale a României.
În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului.
În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului.
În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate.”, se arată pe frf.ro.
