Măsura radicală pe care a vrut să o ia România după ce Mircea Lucescu a leșinat la antrenament: “Nu s-a reușit”

Federația Română de Fotbal a încercat să anuleze meciul cu Slovacia care urma să se dispute marți la Bratislava, însă s-a lovit de un refuz. Măsura pe care a vrut să o ia forul “tricolor” a venit ca urmare a problemei medicale resimțite de Mircea Lucescu în cantonamentul de la Mogoșoaia, selecționerul leșinând duminică dimineața.

Duminică dimineața, lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău și a leșinat în preajma antrenamentului României, fiind transportat cu ambulanța la Spitalul Universitar de Urgență București.

Unitatea medicală a anunțat ulterior că evenimentul s-a produs din cauza unei tulburări majore de ritm cardiac, dar și că antrenorul va rămâne internat pentru “monitorizare și tratament de specialitate”.

Măsurile luate de FRF după incidentul cu Mircea Lucescu în prim-plan

După toate cele întâmplate, FRF a vrut să ia mai multe măsuri. Prima, care a avut succes, a fost să anuleze antrenamentul de duminică dimineața, starea jucătorilor fiind afectată.

Celelalte două inițiative ale federalilor au eșuat însă. Prima a fost cea de a anula partida contra Slovaciei de marți seara, iar cea de-a doua de a pleca luni cu avionul. FRF nu a obținut însă derogarea de a anula partida și nici n-a reușit să își mute zborul spre Bratislava pentru mâine.