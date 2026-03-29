Măsura radicală pe care a vrut să o ia România după ce Mircea Lucescu a leșinat la antrenament: “Nu s-a reușit”

Federația Română de Fotbal a încercat să anuleze meciul cu Slovacia care urma să se dispute marți la Bratislava, însă s-a lovit de un refuz. Măsura pe care a vrut să o ia forul “tricolor” a venit ca urmare a problemei medicale resimțite de Mircea Lucescu în cantonamentul de la Mogoșoaia, selecționerul leșinând duminică dimineața.
Duminică dimineața, lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău și a leșinat în preajma antrenamentului României, fiind transportat cu ambulanța la Spitalul Universitar de Urgență București.
Unitatea medicală a anunțat ulterior că evenimentul s-a produs din cauza unei tulburări majore de ritm cardiac, dar și că antrenorul va rămâne internat pentru “monitorizare și tratament de specialitate”.
Măsurile luate de FRF după incidentul cu Mircea Lucescu în prim-plan
După toate cele întâmplate, FRF a vrut să ia mai multe măsuri. Prima, care a avut succes, a fost să anuleze antrenamentul de duminică dimineața, starea jucătorilor fiind afectată.
Celelalte două inițiative ale federalilor au eșuat însă. Prima a fost cea de a anula partida contra Slovaciei de marți seara, iar cea de-a doua de a pleca luni cu avionul. FRF nu a obținut însă derogarea de a anula partida și nici n-a reușit să își mute zborul spre Bratislava pentru mâine.
“Antrenamentul din această dimineață a fost anulat, jucătorii fiind afectați de cele întâmplate. Din acest motiv, FRF a încercat să anuleze și meciul de la Bratislava, însă nu s-a reușit acest lucru.
Totodată, s-a luat în calcul ca delegația României să plece mâine în Slovacia, dar singurul culoar de zbor disponibil ar fi fost prea târziu. În aceste condiții, programul a rămas neschimbat, decolarea fiind programată în această seară, la ora 18:30“, notează frf.ro.
Astfel, Slovacia – România, meciul care va fi transmis marți de la 21:45 în Universul Antena, rămâne în picioare.
