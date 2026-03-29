Prima reacție a lui Mircea Lucescu după ce i s-a făcut rău în cantonamentul de la Mogoșoaia: “Mai rămân”

Mircea Lucescu a oferit o primă reacție după ce în dimineața zilei de duminică, i s-a făcut rău în preajma antrenamentului pe care naționala urma să îl desfășoare la Mogoșoaia. Selecționerul a confirmat faptul că se simte mai bine și că și-a revenit, însă va trebui să mai rămână în spital pentru mai multe controale.
Duminică dimineața, lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău la Mogoșoaia, fiind transportat cu ambulanța la Spitalul Universitar de Urgență București. Oamenii din stafful României s-au temut de un infarct, dar EKG-ul făcut a contrazis această ipoteză.
Mircea Lucescu: “Mi-am revenit complet”
Ulterior, unitatea medicală a anunțat că evenimentul s-a produs din cauza unei tulburări majore de ritm cardiac. La scurt timp după, Lucescu a oferit și o primă reacție și a confirmat toate informațiile care au fost făcute publice, și anume că starea sa s-a îmbunătățit, dar și că va mai rămâne pentru investigații.
“Mă simt bine acum, mi-am revenit complet, dar urmează să mai fiu supus unor investigații, așa că mai rămân în spital“, a spus selecționerul, potrivit gsp.ro.
Astfel, locul lui Mircea Lucescu la meciul cu Slovacia de marți seara va fi preluat de Ionel Gane, secundul său din staffful României.
