Anunțul lui Bearman, după accidentul teribil de la Suzuka: „A fost înfricoșător”

Oliver Bearman a fost protagonistul unui accident violent în Marele Premiu al Japoniei, eveniment care l-a ajutat pe Kimi Antonelli să câștige cursa din Suzuka.

După cursa din Japonia, Antonelli a recunoscut că a avut noroc cu Safety Car-ul, care a apărut când el se afla pe primul loc și la scurt timp după ce Russel și Piastri intraseră la boxe pentru a face schimbul de pneuri. Antonelli a profitat de moment pentru a intra și el la boxe și nu și-a pierdut poziția din clasament.

Bearman a scăpat „ieftin”

Haas a confirmat că Bearman a fost supus unei investigații medicale la centru de la arenă, iar RMN-ul efectuat a arătat că nu a suferit vreo fractură.

„În primul rând, totul este bine. Sunt absolut în regulă. A fost un moment înfricoșător acolo, dar totul este în regulă, iar asta este cel mai important. Mașina este puțin avariată, dar avem acum o lună să ne resetăm și să revenim. Nu pot decât să-mi cer scuze din tot sufletul față de echipă pentru asta, pentru că înseamnă multă muncă pentru ei” a spus Berman.

Kimi Antonelli a câștigat a doua sa cursă din F1 după ce s-a impus în Grand Prix-ul Japoniei, însă soarta cursei de la Suzuka putea fi alta dacă nu s-ar fi produs accidentul lui Oliver Bearman în turul 22. Britanicul se apropia de Colapinto și avea un ritm mai bun, s-a văzut nevoit să îl ferească pe pilotul Alpine, după care a ajuns pe iarbă, a derapat și s-a lovit de parapete la un impact de 50G.