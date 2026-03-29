Anunțul lui Bearman, după accidentul teribil de la Suzuka: „A fost înfricoșător”

Oliver Bearman a fost protagonistul unui accident violent în Marele Premiu al Japoniei, eveniment care l-a ajutat pe Kimi Antonelli să câștige cursa din Suzuka.
După cursa din Japonia, Antonelli a recunoscut că a avut noroc cu Safety Car-ul, care a apărut când el se afla pe primul loc și la scurt timp după ce Russel și Piastri intraseră la boxe pentru a face schimbul de pneuri. Antonelli a profitat de moment pentru a intra și el la boxe și nu și-a pierdut poziția din clasament.
Bearman a scăpat „ieftin”
Haas a confirmat că Bearman a fost supus unei investigații medicale la centru de la arenă, iar RMN-ul efectuat a arătat că nu a suferit vreo fractură.
„În primul rând, totul este bine. Sunt absolut în regulă. A fost un moment înfricoșător acolo, dar totul este în regulă, iar asta este cel mai important. Mașina este puțin avariată, dar avem acum o lună să ne resetăm și să revenim. Nu pot decât să-mi cer scuze din tot sufletul față de echipă pentru asta, pentru că înseamnă multă muncă pentru ei” a spus Berman.
Kimi Antonelli a câștigat a doua sa cursă din F1 după ce s-a impus în Grand Prix-ul Japoniei, însă soarta cursei de la Suzuka putea fi alta dacă nu s-ar fi produs accidentul lui Oliver Bearman în turul 22. Britanicul se apropia de Colapinto și avea un ritm mai bun, s-a văzut nevoit să îl ferească pe pilotul Alpine, după care a ajuns pe iarbă, a derapat și s-a lovit de parapete la un impact de 50G.
Anunțul făcut de FIA
Felul în care a avut loc accidentul, cauzat de diferența semnificativă de viteză între cele două mașini ca rezultat a energiei de care dispuneau a provocat o reacție din partea FIA.
„A fost poziția constantă a tuturor părților implicate ca o analiză structurată să aibă loc după faza de început a sezonului, pentru a permite colectarea și analizarea unui volum suficient de date. Prin urmare, în aprilie sunt programate mai multe întâlniri pentru a evalua modul de funcționare al noilor reguli și pentru a determina dacă sunt necesare ajustări.
FIA va continua să lucreze în colaborare strânsă și constructivă cu toate părțile implicate pentru a asigura cel mai bun rezultat posibil pentru acest sport, iar siguranța va rămâne întotdeauna un element central al misiunii FIA” spune FIA într-un comunicat oficial.
Following the accident involving Oliver Bearman at the Japanese Grand Prix and the contribution of high closing speeds in the accident, the FIA would like to provide the following clarifications.#FIA #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/STFLrtkT9x
— FIA (@fia) March 29, 2026
Bearman se ha levantado cojeandopic.twitter.com/Q1s6ETeg8a https://t.co/3ygcy2GDlE
— Fórmula Directa (@FormulaDirecta) March 29, 2026
