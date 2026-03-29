„S-a supărat pe noi că am chemat salvarea” Ce s-a întâmplat la Mogoșoaia, după ce i s-a făcut rău lui Lucescu

Mircea Lucescu a ajuns în această dimineață la spital după ce i s-a făcut rău în timp ce vorbea cu jucătorii la Mogoșoaia. Două salvări au venit rapid și selecționerul a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București.
Spitalul a dat un comunicat oficial prin care anunță că Lucescu va rămâne internat pentru monitorizare și tratament de specialitate.
Lucescu pregătește meciul cu Slovacia de la distanță
În urma incidentului din această dimineață, Răzvan Burleanu și Mihai Stoichiță au mers la Mogoșoaia de urgență. Directorul tehnic de la FRF a povestit că Mircea Lucescu nu a dorit să fie dus la spital.
„N-are importanță ce a fost, important e că e stabil, e la Municipal, important e că el voia să vină și ne-a certat că de ce l-am dus la spital, asta e important. Oare pe cine nu au marcat aceste ultime zile? Oare pe care dintre români?
(nr. Ați luat în calcul să stați pe bancă?) În niciun caz. Când am stat pe bacă a fost pentru că niciunul dintre antrenori nu era valid să facă acest lucru, toți erau suspecți de Covid și erau aici. Am fost numai eu singura variantă.
Strategia a fost făcută împreună cu cei care vor conduce acest meci, în directă legătură cu el. Înainte de meci vor stabili. O să vorbească cu ei în dimineața meciului, în ziua meciului, să stăbilească și să continue ce au început” a spus Mihai Stoichiță.
Naţionala României va întâlni Slovacia, marţi, de la ora 21.45, la Bratislava. Duelul va fi live pe Antena 1.
