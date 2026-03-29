Lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău! Două ambulanţe chemate de urgenţă la Mogoşoaia

Mircea Lucescu a acuzat probleme de sănătate în cantonamentul României de la Mogoşoaia, astfel că două ambulanţe au ajuns de urgenţă pentru a-l trata pe selecţionerul României, duminică, 29 martie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit informaţiilor colegilor de la observatornews.ro, apelul iniţial dat către 112 ar fi fost pentru un posibil stop cardiorespirator. Totuşi, ar fi fost vorba doar de un leşin al antrenorului de 80 de ani.

Lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău la Mogoşoaia

Conform sursei citate, dacă iniţial oficialii de la Mogoşoaia s-au temut de un infarct, EKG-ul efectuat a arătat că nu a fost vorba despre aşa ceva. Astfel, la cererea familiei, Lucescu va ajunge la Spitalul Universitar, unde va avea parte de investigaţii suplimentare.

Mircea Lucescu s-a confruntat cu probleme medicale la începutul acestui an. Abia după o vizită la Bruxelles, Il Luce a primit acordul pentru a putea sta pe bancă la partida cu Turcia, pierdută din păcate de tricolori, 0-1.

În urma problemelor apărute duminică dimineaţă, cel mai probabil Mircea Lucescu nu va mai conduce România şi la partida cu Slovacia, de la Bratislava, ce se va disputa marţi, de la ora 21:45, live pe Antena 1 şi AntenaPLAY.