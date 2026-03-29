Reacţia lui Răzvan Burleanu după ce Mircea Lucescu a ajuns de urgenţă la Spitalul Universitar

Răzvan Burleanu a avut o primă reacţie după ce Mircea Lucescu a ajuns de urgenţă la Spitalul Universitar. Selecţionerului de 80 de ani i s-a făcut rău în timpul unui antrenament susţinut la Mogoşoaia.

Preşedintele FRF a dat asigurări că starea lui Lucescu este una stabilă momentan, dar a oferit şi detalii legate de sperietura pe care au tras-o jucătorii aflaţi sub pregătirea lui “Il Luce”.

Răzvan Burleanu, primele declaraţii după problemele avute de Mircea Lucescu

“În primul rând, starea medicală a domnului Mircea Lucescu este stabilă. Este internat la Spitalul Universitar. Aşteptăm în orele care urmează informaţii noi.

Am avut o situaţie, e prima oară când trecem prin aşa ceva, a fost o situaţie de criză. Jucătorii erau alături de el în şedinţa tehnică”, a spus Burleanu.

Prima reacție a lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a oferit o primă reacție după ce în dimineața zilei de duminică, i s-a făcut rău în preajma antrenamentului pe care naționala urma să îl desfășoare la Mogoșoaia. Selecționerul a confirmat faptul că se simte mai bine și că și-a revenit, însă va trebui să mai rămână în spital pentru mai multe controale.