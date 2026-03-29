“Cutremur” în Formula 1. Max Verstappen se poate retrage la finalul sezonului 2026

Andrei Nicolae Publicat: 29 martie 2026, 14:32

Max Verstappen, în timpul unui Grand Prix / Profimedia

Max Verstappen nu s-a declarat niciodată un fan al noului regulament din Formula 1, iar după Marele Premiu al Japoniei olandezul pare că a ajuns la capătul puterilor. Presa din Olanda vine cu un anunț “bombă” în privința cvadruplului campion mondial, mai exact faptul că ia în considerare să se retragă din F1 chiar la finalul acestui sezon.

Max Verstappen a încheiat pe un frustrant loc 8 în Marele Premiu al Japoniei, la capătul unei curse în care olandezul nu a putut trece de Pierre Gasly, ba mai mult a fost protagonistul unui moment în care i-a făcut cu mâna pilotului de la Alpine atunci când acesta a “zburat” pe lângă el.

Verstappen, “adio” Formula 1? De ce depinde viitorul său în F1

La scurt timp după încheierea cursei din Suzuka, olandezii de la De Telegraaf au venit cu un articol care dă peste cap lumea motorsportului, titrat astfel: “Max Verstappen ia serios în considerare părăsirea Formulei 1 după 2026“.

Olandezul este în continuare nefericit ca urmare a apariției noului regulament, motiv pentru care pune un semn de întrebare asupra viitorului său în Formula 1. Olandezul ar urma să își decidă viitorul în următoarele săptămâni sau după următoarele Grand Prix-uri, când teoretic FIA ar urma să vină cu anumite mici modificări de nuanță la regulile aplicate din acest sezon.

În cazul în care Verstappen chiar ar alege să iasă din F1 după acest sezon, vestea ar da peste cap sportul cu motor, ținând cont de statutul olandezului. Între 2021 și 2024 a câștigat patru titluri mondiale, după care s-a bătut pentru al cincilea la rând sezonul trecut și a fost doar la câteva puncte distanță de a-l devansa pe Lando Norris, după un final de sezon extrem de bun.

Totuși, se pare că nu doar rezultatele îl țin aproape pe “Mad Max” de “Marele Circ”, ci și pasiunea de a pilota pe care ar putea să o regăsească în cursele de anduranță. Verstappen va concura la Nurburgring și țintește inclusiv cursa de 24 de ore de la Le Mans.

