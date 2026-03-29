„M-a sunat Răzvan să-mi spună” Neli Lucescu, după ce lui Mircea i s-a făcut rău în această dimineață

Sebastian Ujica Publicat: 29 martie 2026, 13:44

Mircea Lucescu a ajuns în această dimineață la spital după ce i s-a făcut rău în timp ce vorbea cu jucătorii la Mogoșoaia. Două salvări au venit rapid și selecționerul a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București.

Spitalul a dat un comunicat oficial prin care anunță că Lucescu va rămâne internat pentru monitorizare și tratament de specialitate.

Soția lui Mircea Lucescu, Neli, încă nu avea informații despre starea soțului ei. Mai mult, a aflat despre faptul că acestuia i s-a făcut rău de la fiul lor, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK.

„A plecat bine dimineață de acasă, se simțea în regulă. Nu știu exact ce s-a întâmplat. Probabil e și efectul emoțiilor și al supărării după meciul de la Istanbul. Plus vremea asta păcătoasă de afară. Pe mine m-a sunat Răzvan din Grecia să-mi spună. Era și el foarte îngrijorat, normal. Așteptăm informații de la spital, sperăm să fie bine!” a spus Neli Lucescu pentru Gazeta Sporturilor.

Neli și Mircea Lucescu s-au căsătorit în 1967, când Mircea avea 22 de ani. Ei s-au cunoscut în perioada studenției, iar în iunie aniversează 59 de ani de la nuntă. Neli și Mircea Lucescu au un copil, doi nepoți și 5 strănepoți.

