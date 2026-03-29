„M-a sunat Răzvan să-mi spună” Neli Lucescu, după ce lui Mircea i s-a făcut rău în această dimineață

Mircea Lucescu a ajuns în această dimineață la spital după ce i s-a făcut rău în timp ce vorbea cu jucătorii la Mogoșoaia. Două salvări au venit rapid și selecționerul a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București.

Spitalul a dat un comunicat oficial prin care anunță că Lucescu va rămâne internat pentru monitorizare și tratament de specialitate.

Neli a aflat de la Răzvan

Soția lui Mircea Lucescu, Neli, încă nu avea informații despre starea soțului ei. Mai mult, a aflat despre faptul că acestuia i s-a făcut rău de la fiul lor, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK.

„A plecat bine dimineață de acasă, se simțea în regulă. Nu știu exact ce s-a întâmplat. Probabil e și efectul emoțiilor și al supărării după meciul de la Istanbul. Plus vremea asta păcătoasă de afară. Pe mine m-a sunat Răzvan din Grecia să-mi spună. Era și el foarte îngrijorat, normal. Așteptăm informații de la spital, sperăm să fie bine!” a spus Neli Lucescu pentru Gazeta Sporturilor.

Neli și Mircea Lucescu s-au căsătorit în 1967, când Mircea avea 22 de ani. Ei s-au cunoscut în perioada studenției, iar în iunie aniversează 59 de ani de la nuntă. Neli și Mircea Lucescu au un copil, doi nepoți și 5 strănepoți.