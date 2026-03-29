Cine va sta pe bancă la Slovacia – România, marți seară în direct pe Antena 1

Update 13.35 FRF a confirmat oficial: Mircea Lucescu nu face deplasarea în Slovacia.
„Selecționerul Mircea Lucescu se află la Spitalul Universitar, fiind supus investigațiilor diagnostice și intervențiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac.
Echipa națională va face deplasarea la Bratislava în această seară, fără Mircea Lucescu, deoarece acesta va rămâne internat pentru monitorizare și tratament de specialitate. Atribuțiile pentru meciul cu Slovacia vor fi preluate de fostul internațional Ionel Gane, antrenorul secund al primei reprezentative” anunță FRF.
Știre inițială:
Mircea Lucescu a ajuns în această dimineață la spital după ce i s-a făcut rău în timp ce vorbea cu jucătorii la Mogoșoaia. Două salvări au venit rapid și selecționerul a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București.
Spitalul a dat un comunicat oficial prin care anunță că Lucescu va rămâne internat pentru monitorizare și tratament de specialitate. Selecționerul ar putea rămâne chiar câteva zile în spital și nu va face deplasarea în Slovacia alături de echipă.
Jerry Gane, pe bancă la meciul cu Slovacia
Fără Mircea Lucescu, pe banca naționalei României la meciul cu Slovacia, transmis în direct marți seară de Antena 1, se va afla Jerry Gane. Actualul secund al echipei naționale are 54 de ani și are destul experiență și ca antrenor.
Gane a pregătit Craiova, Gaz Metan CFR Craiova, Corona Brașov și Petrolul Ploiești. Ultima dată a fost principal la Dinamo, în sezonul 2020/2021, după plecarea lui Cosmin Contra.
