Cine va sta pe bancă la Slovacia – România, marți seară în direct pe Antena 1

UPDATE

Sebastian Ujica Publicat: 29 martie 2026, 13:30

Comentarii
Fotbalistii romani alaturi de antrenorii lor Mircea Lucescu si Ionel Gane la antrenamentul oficial de dinaintea meciului impotriva Turciei, / SPORT PICTURES

Update 13.35 FRF a confirmat oficial: Mircea Lucescu nu face deplasarea în Slovacia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Selecționerul Mircea Lucescu se află la Spitalul Universitar, fiind supus investigațiilor diagnostice și intervențiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac.

Echipa națională va face deplasarea la Bratislava în această seară, fără Mircea Lucescu, deoarece acesta va rămâne internat pentru monitorizare și tratament de specialitate. Atribuțiile pentru meciul cu Slovacia vor fi preluate de fostul internațional Ionel Gane, antrenorul secund al primei reprezentative” anunță FRF.

Știre inițială:

Mircea Lucescu a ajuns în această dimineață la spital după ce i s-a făcut rău în timp ce vorbea cu jucătorii la Mogoșoaia. Două salvări au venit rapid și selecționerul a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București.

Reclamă
Reclamă

Spitalul a dat un comunicat oficial prin care anunță că Lucescu va rămâne internat pentru monitorizare și tratament de specialitate. Selecționerul ar putea rămâne chiar câteva zile în spital și nu va face deplasarea în Slovacia alături de echipă.

Jerry Gane, pe bancă la meciul cu Slovacia

Fără Mircea Lucescu, pe banca naționalei României la meciul cu Slovacia, transmis în direct marți seară de Antena 1, se va afla Jerry Gane. Actualul secund al echipei naționale are 54 de ani și are destul experiență și ca antrenor.

Gane a pregătit Craiova, Gaz Metan CFR Craiova, Corona Brașov și Petrolul Ploiești. Ultima dată a fost principal la Dinamo, în sezonul 2020/2021, după plecarea lui Cosmin Contra.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
14:32

14:04

13:58

13:51

13:44

13:29

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
