Cine va sta pe bancă la Slovacia – România, marți seară în direct pe Antena 1

Fotbalistii romani alaturi de antrenorii lor Mircea Lucescu si Ionel Gane la antrenamentul oficial de dinaintea meciului impotriva Turciei, / SPORT PICTURES

Update 13.35 FRF a confirmat oficial: Mircea Lucescu nu face deplasarea în Slovacia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Selecționerul Mircea Lucescu se află la Spitalul Universitar, fiind supus investigațiilor diagnostice și intervențiilor terapeutice necesare pentru stabilizarea ritmului cardiac.

Echipa națională va face deplasarea la Bratislava în această seară, fără Mircea Lucescu, deoarece acesta va rămâne internat pentru monitorizare și tratament de specialitate. Atribuțiile pentru meciul cu Slovacia vor fi preluate de fostul internațional Ionel Gane, antrenorul secund al primei reprezentative” anunță FRF.

Știre inițială:

Mircea Lucescu a ajuns în această dimineață la spital după ce i s-a făcut rău în timp ce vorbea cu jucătorii la Mogoșoaia. Două salvări au venit rapid și selecționerul a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București.