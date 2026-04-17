Victor Piţurcă crede că Ianis va avea viaţă grea cu Gică Hagi selecţioner: “Vai de capul meu”

Radu Constantin Publicat: 17 aprilie 2026, 23:22

Victor Piţurcă crede că Ianis va avea viaţă grea cu Gică Hagi selecţioner: Vai de capul meu

Ianis şi Gică Hagi, în timpul unui meci - Profimedia Images

Ianis Hagi a devenit om de bază la naţionala României încă din perioada în care Edi Iordănescu era selecţioner. El s-a bucurat de credit şi din partea lui Mircea Lucescu, în mandatuş căruia a purtat banderola de căpitan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victor Piţură crede că Ianis va avea viaţă grea cu Gică Hagi, la naţională. Asta petru că este ful lui şi presiunea va fi mare.

“Pe Ianis Hagi, presiunea a fost tot timpul mare, el a devenit un lider pe timpul lui Mircea Lucescu, Mircea Lucescu a văzut în el un lider, cred eu că a făcut bine.

Cu Gică va fi mai dificil, și pentru Gică și pentru Ianis, nu e ușor, nu va fi simplu. Gică va dori ca Ianis să joace la cel mai înalt nivel, la fel și Ianis Hagi, cu tatăl lui e pe bancă, vrea să-i ofere victorii.

Vor apărea și critici dacă nu joacă bine. Vai de capul meu, nu vreau să mă gândesc. Asta va fi cel mai mare pericol pentru Gică Hagi, ăsta e pericolul. Pentru că noi cunoaștem comportamentul și exprimarea mai multor oameni care sunt așa ziși fani ai naționalei, eu cred că cei care nu sunt alături de echipa națională și jignesc după meciuri, nu sunt suporteri ai echipei naționale”, a declarat Piţurcă în exclusivitate pentru Antena Sport.

Reclamă
Reclamă

La echipa naţionala a României, Ianis Hagi a evoluat în 50 de partide şi a marcat şapte goluri.

Reclamă
Loading ... Loading ...
