Sfatul lui Victor Piţurcă pentru Gică Hagi: “Fii atent că e foarte importantă sănătatea!”

Victor Piţurcă a vorbit despre numirea lui Gică Hagi la echipa naţională a României. El crede că “Regele” va aduce naţionala la cel mai bun nivel fotbalistic.
(n.red- Cum vi se pare numirea lui Hagi pe banca naționalei, îl știți destul de bine, l-ați avut elev?) Nu doar elev, am fost și colegi… Da, da. 87-88, da, da am jucat vreo doi ani împreună. Mi se pare, în momentul ăsta alegerea potrivită, așa cred eu, mă bucur pentru Hagi că revine, și-a dorit lucrul ăsta. S-a vehiculat numele lui de fiecare dată când a fost numit un antrenor al naționalei. Cred că e alegerea potrivită pentru el, îi doresc baftă, succes, cum spunea și el, trebuie toată lumea să fim alături de el să-l susținem, să dea Dumnezeu să aibă noroc, baftă. Nu va fi simplu, va fi foarte greu, mai ales pentru numele pe care-l poartă. Sunt convins că el poate realiza lucruri bune, avantajul lui e că cunoaște jucătorii foarte bine.
La echipa națională ai jocuri foarte puține, te poate costa slujba, dacă dai chixs în primele meciuri. Trebuie foarte rapid să evaluezi și să găsești jucătorii cei mai buni, cei mai valoroși pe care ți-i dorești, în funcție de ceea ce vrei să joci la echipa națională, de strategia ta”, a declarat Piţurcă în exclusivitate pentru Antena Sport.
Piţurcă are şi un sfat pentru Victor Piţurcă: să aibă grijă cu sănătatea! El a văzut că se consumă la meciuri şi i-a spus chiar personal că “nu e în regulă”.
“Gică Hagi are nevoie de rezultate, el e foarte pasionat, pasional, e greu pentru el. Chiar întâlnindu-mă aici, stăm în cartier, i-am spus de multe ori, vezi Gică, că nu îmi place cum te văd la televizor, la jocuri, când ești nervos. Nu e în regulă, fii atent că e foarte importantă sănătatea, deci el suferă, e un antrenor care suferă, foarte tare. Asta-i meseria, am văzut ce a pățit Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească în Pace”, a declarat fostul selecţioner.
Legat de meciul cu Turcia, Piţurcă spune că România a fost lipsită de şansă.
“E greu de spus de ce nu am putut trece de Turcia, pentru că avea un lot mai valoros ca al României, dar nu un joc de speriat. Am văzut și ce s-a întâmplat în teren. Echipa României nu a jucat rău cu Turcia, însă nu am avut șansă, cu o echipă mai bună valoric ca tine. Noi am avut vreo două situații mari, bune, nu numai bara, Ianis, care a luftat puțin în prima repriză, dacă marcam noi, altul era rezultatul, puteam să câștigăm”, a concluzionat fostul selecţioner.
