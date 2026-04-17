Sfatul lui Victor Piţurcă pentru Gică Hagi: “Fii atent că e foarte importantă sănătatea!”

EXCLUSIV

Radu Constantin Publicat: 17 aprilie 2026, 22:06

Gică Hagi, în timpul unui eveniment - Sport Pictures

Victor Piţurcă a vorbit despre numirea lui Gică Hagi la echipa naţională a României. El crede că “Regele” va aduce naţionala la cel mai bun nivel fotbalistic.

(n.red- Cum vi se pare numirea lui Hagi pe banca naționalei, îl știți destul de bine, l-ați avut elev?) Nu doar elev, am fost și colegi… Da, da. 87-88, da, da am jucat vreo doi ani împreună. Mi se pare, în momentul ăsta alegerea potrivită, așa cred eu, mă bucur pentru Hagi că revine, și-a dorit lucrul ăsta. S-a vehiculat numele lui de fiecare dată când a fost numit un antrenor al naționalei. Cred că e alegerea potrivită pentru el, îi doresc baftă, succes, cum spunea și el, trebuie toată lumea să fim alături de el să-l susținem, să dea Dumnezeu să aibă noroc, baftă. Nu va fi simplu, va fi foarte greu, mai ales pentru numele pe care-l poartă. Sunt convins că el poate realiza lucruri bune, avantajul lui e că cunoaște jucătorii foarte bine.

La echipa națională ai jocuri foarte puține, te poate costa slujba, dacă dai chixs în primele meciuri. Trebuie foarte rapid să evaluezi și să găsești jucătorii cei mai buni, cei mai valoroși pe care ți-i dorești, în funcție de ceea ce vrei să joci la echipa națională, de strategia ta”, a declarat Piţurcă în exclusivitate pentru Antena Sport.

Piţurcă are şi un sfat pentru Victor Piţurcă: să aibă grijă cu sănătatea! El a văzut că se consumă la meciuri şi i-a spus chiar personal că “nu e în regulă”.

“Gică Hagi are nevoie de rezultate, el e foarte pasionat, pasional, e greu pentru el. Chiar întâlnindu-mă aici, stăm în cartier, i-am spus de multe ori, vezi Gică, că nu îmi place cum te văd la televizor, la jocuri, când ești nervos. Nu e în regulă, fii atent că e foarte importantă sănătatea, deci el suferă, e un antrenor care suferă, foarte tare. Asta-i meseria, am văzut ce a pățit Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească în Pace”, a declarat fostul selecţioner.

Legat de meciul cu Turcia, Piţurcă spune că România a fost lipsită de şansă.

“E greu de spus de ce nu am putut trece de Turcia, pentru că avea un lot mai valoros ca al României, dar nu un joc de speriat. Am văzut și ce s-a întâmplat în teren. Echipa României nu a jucat rău cu Turcia, însă nu am avut șansă, cu o echipă mai bună valoric ca tine. Noi am avut vreo două situații mari, bune, nu numai bara, Ianis, care a luftat puțin în prima repriză, dacă marcam noi, altul era rezultatul, puteam să câștigăm”, a concluzionat fostul selecţioner.

Explicaţia eMAG pentru noua taxă de 4 lei, aplicată inclusiv celor cu abonament GeniusExplicaţia eMAG pentru noua taxă de 4 lei, aplicată inclusiv celor cu abonament Genius
S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

O femeie riscă închisoarea şi o amendă de 60.000 de lei, după ce a distrus cuiburi de pescăruşi, în Capitală
Scandal uriaș în presa sportivă: o jurnalistă celebră, surprinsă alături de un antrenor. Ambii sunt căsătoriți
Bogdan Andone a răbufnit după eşecul cu CFR Cluj: “Nu ne mai prezentăm la joc”
EXCLUSIVVictor Piţurcă crede că Ianis va avea viaţă grea cu Gică Hagi selecţioner: “Vai de capul meu”
VIDEOValentin Mihăilă, pasă de geniu în Fenerbahce – Rizespor 2-2. Echipa românului a egalat în minutul 90+8
Inter – Cagliari 3-0. Victorie fără emoții pentru Chivu, Inter e la 12 puncte peste Napoli
Iuliu Mureşan, declaraţie incredibilă înainte de meciul direct cu U Cluj: “Îi văd campioni”
Reacția lui Pancu atunci când a fost întrebat de plecarea la Rapid
1 Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie” 2 Adevărul despre demiterea lui Cristiano Bergodi. Dezvăluirea lui Cristi Săpunaru: “Să iasă și să spună” 3 Anunț neașteptat în Spania. Ce decizie a luat Vinicius Jr cu noul contract la Real 4 “Coteț de găini”. Patronul lui AEK Atena a răbufnit după duelul 100% românesc dintre Rațiu și Răzvan Marin 5 Prima plecare de la FRF şi echipa naţională a fost anunţată. “Sunt liber de contract” 6 Barcelona transferă atacant de la Atletico Madrid! Veste proastă pentru Robert Lewandowski
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”