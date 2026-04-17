Sfatul lui Victor Piţurcă pentru Gică Hagi: “Fii atent că e foarte importantă sănătatea!”

Victor Piţurcă a vorbit despre numirea lui Gică Hagi la echipa naţională a României. El crede că “Regele” va aduce naţionala la cel mai bun nivel fotbalistic.

(n.red- Cum vi se pare numirea lui Hagi pe banca naționalei, îl știți destul de bine, l-ați avut elev?) Nu doar elev, am fost și colegi… Da, da. 87-88, da, da am jucat vreo doi ani împreună. Mi se pare, în momentul ăsta alegerea potrivită, așa cred eu, mă bucur pentru Hagi că revine, și-a dorit lucrul ăsta. S-a vehiculat numele lui de fiecare dată când a fost numit un antrenor al naționalei. Cred că e alegerea potrivită pentru el, îi doresc baftă, succes, cum spunea și el, trebuie toată lumea să fim alături de el să-l susținem, să dea Dumnezeu să aibă noroc, baftă. Nu va fi simplu, va fi foarte greu, mai ales pentru numele pe care-l poartă. Sunt convins că el poate realiza lucruri bune, avantajul lui e că cunoaște jucătorii foarte bine.

La echipa națională ai jocuri foarte puține, te poate costa slujba, dacă dai chixs în primele meciuri. Trebuie foarte rapid să evaluezi și să găsești jucătorii cei mai buni, cei mai valoroși pe care ți-i dorești, în funcție de ceea ce vrei să joci la echipa națională, de strategia ta”, a declarat Piţurcă în exclusivitate pentru Antena Sport.

Piţurcă are şi un sfat pentru Victor Piţurcă: să aibă grijă cu sănătatea! El a văzut că se consumă la meciuri şi i-a spus chiar personal că “nu e în regulă”.

“Gică Hagi are nevoie de rezultate, el e foarte pasionat, pasional, e greu pentru el. Chiar întâlnindu-mă aici, stăm în cartier, i-am spus de multe ori, vezi Gică, că nu îmi place cum te văd la televizor, la jocuri, când ești nervos. Nu e în regulă, fii atent că e foarte importantă sănătatea, deci el suferă, e un antrenor care suferă, foarte tare. Asta-i meseria, am văzut ce a pățit Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească în Pace”, a declarat fostul selecţioner.