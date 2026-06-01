“O legendă a fotbalului”. Selecționerul Georgiei, “plecăciune” în fața lui Gică Hagi înainte de Georgia – România

Selecționerul Georgiei, Willy Sagnol, a susținut luni conferința de presă premergătoare partidei contra României de pe 2 iunie, care va marca debutul lui Gică Hagi la cârma “tricolorilor”. Înainte de meci, antrenorul gruzinilor a primit o întrebare legată de omologul său și a ținut să vorbească la superlativ despre “Regele” fotbalului din țara noastră.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România o va întâlni pe Georgia marți de la ora 20:00, iar Gică Hagi va avea ocazia să dispute primul său meci ca antrenor pe banca primei reprezentative pentru prima dată după 25 de ani. Înainte de duelul de la Tbilisi, antrenorii ambelor naționale și câte un jucător de la fiecare au participat la conferințele de presă premergătoare duelului.

Gică Hagi, lăudat la scenă deschisă de selecționerul Georgiei înainte de debutul la națională

De la Georgia, selecționerul Willy Sagnol și căpitanul Guram Kashia au fost cei prezenți. Antrenorul francez în vârstă de 49 de ani, fost câștigător de UCL cu Bayern ca jucător în 2001, a vorbit la superlativ despre Gică Hagi înainte să îl întâlnească și i-a transmis și un mesaj înainte să înceapă o nouă aventură pe banca naționalei.

“E un pic mai bătrân decât mine. Chiar dacă e mai bătrân decât mine, e o legendă, o legendă a fotbalului, nu doar în România, ci în toată Europa.

Îi doresc cu naționala la fel de mult succes ca atunci când a fost jucător“, a spus selecționerul gruzinilor.