Home | Fotbal | Echipa naţională | “O legendă a fotbalului”. Selecționerul Georgiei, “plecăciune” în fața lui Gică Hagi înainte de Georgia – România

“O legendă a fotbalului”. Selecționerul Georgiei, “plecăciune” în fața lui Gică Hagi înainte de Georgia – România

Andrei Nicolae Publicat: 1 iunie 2026, 19:02

Comentarii
O legendă a fotbalului. Selecționerul Georgiei, plecăciune în fața lui Gică Hagi înainte de Georgia – România

Gică Hagi la prezentarea lui ca noul selecţioner al României / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Selecționerul Georgiei, Willy Sagnol, a susținut luni conferința de presă premergătoare partidei contra României de pe 2 iunie, care va marca debutul lui Gică Hagi la cârma “tricolorilor”. Înainte de meci, antrenorul gruzinilor a primit o întrebare legată de omologul său și a ținut să vorbească la superlativ despre “Regele” fotbalului din țara noastră.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România o va întâlni pe Georgia marți de la ora 20:00, iar Gică Hagi va avea ocazia să dispute primul său meci ca antrenor pe banca primei reprezentative pentru prima dată după 25 de ani. Înainte de duelul de la Tbilisi, antrenorii ambelor naționale și câte un jucător de la fiecare au participat la conferințele de presă premergătoare duelului.

Gică Hagi, lăudat la scenă deschisă de selecționerul Georgiei înainte de debutul la națională

De la Georgia, selecționerul Willy Sagnol și căpitanul Guram Kashia au fost cei prezenți. Antrenorul francez în vârstă de 49 de ani, fost câștigător de UCL cu Bayern ca jucător în 2001, a vorbit la superlativ despre Gică Hagi înainte să îl întâlnească și i-a transmis și un mesaj înainte să înceapă o nouă aventură pe banca naționalei.

E un pic mai bătrân decât mine. Chiar dacă e mai bătrân decât mine, e o legendă, o legendă a fotbalului, nu doar în România, ci în toată Europa.

Îi doresc cu naționala la fel de mult succes ca atunci când a fost jucător“, a spus selecționerul gruzinilor.

Reclamă
Reclamă

Partida dintre Georgia și România se va disputa marți de la ora 20:00 și va fi transmisă pe Antena și AntenaPLAY, dar și în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în grupa de Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
Observator
Averse aproape zilnic și temperaturi oscilante în următoarele două săptămâni
Gică Hagi pregătește surprize pentru Georgia – România. Defensivă în trei și Florinel Coman vârf! Exclusiv
Fanatik.ro
Gică Hagi pregătește surprize pentru Georgia – România. Defensivă în trei și Florinel Coman vârf! Exclusiv
21:08

Georgia – România LIVE VIDEO (marţi, 20:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Gică Hagi revine pe banca echipei naţionale
21:04

EXCLUSIV“Nu am meritat să fim la Cupa Mondială”. Radu Drăgușin nu s-a ferit de cuvinte înainte de Georgia – România
20:30

LIVE TEXTFC Voluntari – Hermannstadt 0-0. Returul barajului pentru promovare/menținere în Liga 1
20:12

Supercomputerul a făcut 10.000 de simulări și a dat verdictul cu 10 zile înainte de Cupa Mondială. Cine câștigă
20:01

Salariu de 1.500.000 de dolari pentru Assad Al-Hamlawi. Clubul uriaş care îl transferă!
20:01

Vedeta care s-a accidentat după finala Champions League şi riscă să rateze Cupa Mondială
Vezi toate știrile
1 O nouă plecare de la Dinamo. Fotbalistul luat de la Farul e aproape de transfer 2 Şi-a anunţat retragerea după barajul dramatic Farul – Chindia: “A fost ultimul meci” 3 NEWS ALERTOFICIAL | Bombă în Liga 1. Internaţionalul român fost la FCSB a semnat cu o rivală 4 O victorie pentru istoria tenisului! Sorana Cîrstea a reușit ceva fără precedent la Grand Slam-uri 5 Un model OnlyFans i-a propus o noapte de amor eroului de la PSG, însă răspunsul a venit de la soția jucătorului! 6 Îşi ia cetăţenia română şi vrea să joace pentru naţionala antrenată de Gică Hagi: “Începem demersurile”
Citește și
Cele mai citite
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo„L-aș vrea din toată inima! I-am spus că-l fac atacant!” Mutarea de vis anunțată de Becali după victoria cu Dinamo
A semnat până în 2028! Dinamo a decis să-i prelungească contractulA semnat până în 2028! Dinamo a decis să-i prelungească contractul