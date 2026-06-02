Gică Hagi, promisiune uriaşă înainte de Georgia – România: “Doar un singur lucru”

Gică Hagi a oferit declaraţii înaintea partidei amicale dintre Georgia şi România, care va începe de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. “Regele” debutează în noul mandat pe banca “tricolorilor”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Hagi le-a făcut o promisiune fanilor români, înaintea meciului cu Georgia. Selecţionerul le-a transmis acestora ca naţionala va încerca să joace un fotbal cât mai bun, pentru a înregistra cât mai multe victorii.

Gică Hagi, promisiune uriaşă înainte de Georgia – România

De asemenea, Gică Hagi a dezvăluit că jucătorii naţionalei sunt “conectaţi” la duelul cu Georgia. Acesta a dezvăluit că va încerca să introducă pe teren cât mai mulţi “tricolori”, ţinând cont de cele zece schimbări pe care le-a stabilit cu adversarii.

“Abia aşteptăm să înceapă meciul, suntem conectaţi, sperăm să prindem o zi bună. Adversarul e omogen, cu experienţă, dar şi noi avem experienţă. (N.r. Zece schimbări. Veţi folosi aproape toţi jucătorii) Toţi jucătorii, da. Majoritatea, doar la portari va fi mai greu, sunt trei. În rest, încercăm să-i băgăm pe toţi.

(N.r. Nu m-am născut să exist, m-am născut să câştig, asta spuneaţi. De acum încolo va deveni sloganul echipei naţionale?) De ce nu? Trebuie să avem încredere, curaj, iniţiativă pentru a creşte, să ne dezvoltăm mentalitatea. Sperăm să creştem meci de meci, să jucăm mai bine. Jucătorii sunt conectaţi, aşa cred. (N.r. Sunt şi câţiva suporteri români) Le mulţumim că au venit, e o deplasare destul de lungă. Le mulţumim.