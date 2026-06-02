Gică Hagi, promisiune uriaşă înainte de Georgia – România: “Doar un singur lucru”

Gică Hagi a oferit declaraţii înaintea partidei amicale dintre Georgia şi România, care va începe de la ora 20:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY. “Regele” debutează în noul mandat pe banca “tricolorilor”.
Gică Hagi le-a făcut o promisiune fanilor români, înaintea meciului cu Georgia. Selecţionerul le-a transmis acestora ca naţionala va încerca să joace un fotbal cât mai bun, pentru a înregistra cât mai multe victorii.
Gică Hagi, promisiune uriaşă înainte de Georgia – România
De asemenea, Gică Hagi a dezvăluit că jucătorii naţionalei sunt “conectaţi” la duelul cu Georgia. Acesta a dezvăluit că va încerca să introducă pe teren cât mai mulţi “tricolori”, ţinând cont de cele zece schimbări pe care le-a stabilit cu adversarii.
“Abia aşteptăm să înceapă meciul, suntem conectaţi, sperăm să prindem o zi bună. Adversarul e omogen, cu experienţă, dar şi noi avem experienţă. (N.r. Zece schimbări. Veţi folosi aproape toţi jucătorii) Toţi jucătorii, da. Majoritatea, doar la portari va fi mai greu, sunt trei. În rest, încercăm să-i băgăm pe toţi.
(N.r. Nu m-am născut să exist, m-am născut să câştig, asta spuneaţi. De acum încolo va deveni sloganul echipei naţionale?) De ce nu? Trebuie să avem încredere, curaj, iniţiativă pentru a creşte, să ne dezvoltăm mentalitatea. Sperăm să creştem meci de meci, să jucăm mai bine. Jucătorii sunt conectaţi, aşa cred. (N.r. Sunt şi câţiva suporteri români) Le mulţumim că au venit, e o deplasare destul de lungă. Le mulţumim.
(N.r. Puteţi să le faceţi o promisiune suporterilor români, înainte de meci) Pot să promit un singur lucru, o să încercăm să jucăm un fotbal bun, să-i satisfacem. Sperăm să vină cât mai multe victorii. Cu siguranţă vor fi şi înfrângeri, şi meciuri egale, dar lucrăm pentru a câştiga, pentru a avea victorii. Singurul lucru pentru care lucrezi în viaţă e pentru a avea succes, în direcţia asta vom merge”, a declarat Gică Hagi, pentru AntenaSport, înainte de Georgia – România.
Echipa de start a României pentru partida cu Georgia:
- România: Aioani – Coubiş, Drăguşin, Ghiţă, Borza – Screciu, R. Marin – Moruţan, Hagi (cpt), Mihăilă – Coman.
