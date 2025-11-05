Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare - Antena Sport

Închide meniul
Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare

Home | Fotbal | Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare

Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare

Publicat: 5 noiembrie 2025, 18:44

Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare

Emeric Ienei a murit la 88 de ani

Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la ora 14:00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea, a anunţat clubul Steaua.

Toţi cei care doresc să cinstească memoria fostului mare antrenor pot aprinde o lumânare, începând cu ora 18:00, pe esplanada din faţa Stadionului ”Steaua” (Zona tunurilor).

Emeric Ienei, înmormântat sâmbătă cu onoruri militare

General de brigadă, Emeric Ienei va fi înmormântat cu onoruri militare.

Emeric Ienei a murit astăzi, 5 noiembrie, în jurul orei 11:00. Fostul mare antrenor era internat de câteva zile la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor.

Emeric Ienei și-a câștigat toate trofeele din carieră alături de Steaua. Din postura de jucător a cuccerit 3 titluri, în 1960, 1961 și 1968, dar și 4 Cupe ale României, în 1962, 1966, 1967 și 1969. 

Din postura de tehnician al echipei din Ghencea, Emeric Ienei a câștigat 6 tilturi, în 1976, 1978, 1985, 1986, 1987 și 1994, 3 Cupe, în 1976, 1985 și 1999, dar și Cupa Campionilor Europeni, în 1986. 

La 9 martie 2017, Emeric Ienei a fost decorat prin decret prezidenţial de Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler. El are şi Ordinul Meritul Sportiv acordat în 2008 de preşedintele Traian Băsescu.

Emeric Ienei a primit o distincție din partea Generației de Aur

Emeric Ienei a primit o distincţie din partea Generaţiei de Aur. Alexandru Boc a mers special pentru a-i înmâna această distincţie fostului mare antrenor român.

Vremea de mâine 6 noiembrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 9 şi 16 gradeVremea de mâine 6 noiembrie. Sunt aşteptate ploi în cea mai mare parte a ţării. Maxime, între 9 şi 16 grade
Emeric Ienei se afla pe banca Stelei la cea mai mare performanţă a unei echipe de club din România. Pe 7 mai 1986 Steaua a câştigat Cupa Campionilor Europeni, într-o finală disputată la Sevilla, cu FC Barcelona. A fost 0-0 după timpul regulamentar şi după prelungiri, iar la loviturile de departajare roş-albaştrii s-au impus cu 2-0. Marius Lăcătuş şi Gabi Balint au fost singurii jucători care au reuşit să înscrie de la 11 metri. Helmut Duckadam a intrat în Cartea Recordurilor, reuşind să apere toate cele 4 lovituri de la 11 metri executate de catalani.

A obţinut calificarea cu România în sferturile EURO 2000

Emeric Ienei a obţinut calificarea, ca selecţioner al României, în sferturile EURO 2000. România s-a calificat dramatic în sferturi după ce a învins-o pe Anglia în ultimul meci din grupă. Chivu a deschis scorul, englezii au preluat ulterior conducerea, prin golurile lui Alan Shearer şi Michael Owen, dar „tricolorii” au izbutit o întoarcere fantastică de scor. Dorinel Munteanu a marcat în minutul 48, iar Ionel Ganea le-a adus victoria „tricolorilor”. Ganea a transformat un penalty în minutul 89 al partidei.

