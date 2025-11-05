Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare - Antena Sport

Emeric Ienei a murit la 88 de ani

Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la ora 14:00, la Cimitirul Municipal Rulikowski din Oradea, a anunţat clubul Steaua.

Toţi cei care doresc să cinstească memoria fostului mare antrenor pot aprinde o lumânare, începând cu ora 18:00, pe esplanada din faţa Stadionului ”Steaua” (Zona tunurilor).

Emeric Ienei, înmormântat sâmbătă cu onoruri militare

General de brigadă, Emeric Ienei va fi înmormântat cu onoruri militare.

Emeric Ienei a murit astăzi, 5 noiembrie, în jurul orei 11:00. Fostul mare antrenor era internat de câteva zile la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor.

Emeric Ienei și-a câștigat toate trofeele din carieră alături de Steaua. Din postura de jucător a cuccerit 3 titluri, în 1960, 1961 și 1968, dar și 4 Cupe ale României, în 1962, 1966, 1967 și 1969.