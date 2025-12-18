Cătălin Cîrjan a spus ce rezultat își dorește la derby-ul FCSB - Rapid. Mesajul clar al căpitanului lui Dinamo - Antena Sport

Închide meniul
Cătălin Cîrjan a spus ce rezultat își dorește la derby-ul FCSB – Rapid. Mesajul clar al căpitanului lui Dinamo

Viviana Moraru Publicat: 18 decembrie 2025, 21:53

Cătălin Cîrjan / Profimedia Images

Cătălin Cîrjan a spus ce rezultat își dorește la derby-ul dintre FCSB și Rapid, din etapa a 21-a din Liga 1. Căpitanul lui Dinamo a recunoscut că un rezultat de egalitate ar fi pe placul „câinilor”. 

FCSB și Rapid se vor înfrunta duminică, de la ora 20:00, în ultima etapă din 2025. Sâmbătă, Dinamo o va înfrunta pe UTA în deplasare, tot de la ora 20:00. 

Cătălin Cîrjan nu s-a ferit să recunoască faptul că o remiză în derby-ul dintre FCSB și Rapid ar ajuta-o pe Dinamo. În acest fel, „câinii” ar avea șansa să încheie anul pe primul loc, iar rivalii roș-albaștri ar rămâne în afara play-off-ului. 

„Sigur că un rezultat de egalitate în derby (n.r. FCSB – Rapid) ne-ar ajuta. Dar, sincer, așa cum am mai spus, noi ne facem treaba și ne concentrăm să câștigăm meciul nostru (n.r. UTA – Dinamo). 

Deplasarea de la Arad este una dificilă, ca de fiecare dată. Și anul trecut a fost greu acolo, dar am câștigat și sperăm să repetăm acest lucru și acum. 

Îmi doresc să marchez, îmi doresc să dau goluri în fiecare meci, dar cel mai important este să câștigăm. Dacă vom câștiga, toată lumea va fi mulțumită”, a declarat Cătălin Cîrjan, la conferința de presă înainte de UTA – Dinamo. 

