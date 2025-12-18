Cătălin Cîrjan a spus ce rezultat își dorește la derby-ul FCSB - Rapid. Mesajul clar al căpitanului lui Dinamo - Antena Sport

Cătălin Cîrjan a spus ce rezultat își dorește la derby-ul dintre FCSB și Rapid, din etapa a 21-a din Liga 1. Căpitanul lui Dinamo a recunoscut că un rezultat de egalitate ar fi pe placul „câinilor”.

FCSB și Rapid se vor înfrunta duminică, de la ora 20:00, în ultima etapă din 2025. Sâmbătă, Dinamo o va înfrunta pe UTA în deplasare, tot de la ora 20:00.

Cătălin Cîrjan a spus ce rezultat își dorește la derby-ul FCSB – Rapid

Cătălin Cîrjan nu s-a ferit să recunoască faptul că o remiză în derby-ul dintre FCSB și Rapid ar ajuta-o pe Dinamo. În acest fel, „câinii” ar avea șansa să încheie anul pe primul loc, iar rivalii roș-albaștri ar rămâne în afara play-off-ului.

„Sigur că un rezultat de egalitate în derby (n.r. FCSB – Rapid) ne-ar ajuta. Dar, sincer, așa cum am mai spus, noi ne facem treaba și ne concentrăm să câștigăm meciul nostru (n.r. UTA – Dinamo).

Deplasarea de la Arad este una dificilă, ca de fiecare dată. Și anul trecut a fost greu acolo, dar am câștigat și sperăm să repetăm acest lucru și acum.