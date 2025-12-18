Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Iuliu Mureșan a confirmat transferul lui Lindon Emerllahu: „E un om de mare calitate” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Iuliu Mureșan a confirmat transferul lui Lindon Emerllahu: „E un om de mare calitate”

Iuliu Mureșan a confirmat transferul lui Lindon Emerllahu: „E un om de mare calitate”

Daniel Işvanca Publicat: 18 decembrie 2025, 22:36

Comentarii
Iuliu Mureșan a confirmat transferul lui Lindon Emerllahu: E un om de mare calitate”

Iuliu Mureșan, în timpul unei conferințe de presă / Sport Pictures

Lindon Emerllahu este ca și plecat de la CFR Cluj, asta după ce fotbalistul originar din Kosovo a efectuat vizita medicală la Polissya Zhytomyr. CFR Cluj va primi în schimbul acestuia 1,5 milioane de euro și va reține și 15% dintr-un viitor transfer.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Iuliu Mureșan a confirmat plecarea jucătorului în Ucraina și a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia, dar și pentru Meriton Korenica, celălalt fotbalist kosovar din lotul clujenilor.

Iuliu Mureșan, cuvinte mari la adresa lui Lindon Emerllahu

Lindon Emerllahu a sosit la CFR Cluj la începutul acestui an, însă mijlocașul kosovar va aduce un profit consistent pentru clubul din Gruia. Cumpărat pentru 700.000 de euro, acesta va fi cedat în Ucraina pentru 1,5 milioane de euro, plus 15% dintr-un viitor transfer.

Iuliu Mureșan a confirmat că fotbalistul se află deja în Ucraina pentru a semna cu noua sa echipă, dar l-a și lăudat pe acesta pentru felul în care a activat în cadrul clubului.

„Emerllahu e în Ucraina. Încă nu e vândut, dar e pe cale. Nu știu dacă va mai fi cineva vândut. Luăm mai mult decât am dat. E bilanțul pozitiv.

Reclamă
Reclamă

E un om de mare calitate, un fotbalist bun. Avem doi kosovari, și el și Korenica sunt de mare calitate. Au o mare calitate umană. Jucătorii din acea zonă confirmă, au spirit, determinare foarte mare”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Micii, cea mai comandată masă pe platformele de livrări, peste shaorma şi burger. Cât costă o porţie
Observator
Micii, cea mai comandată masă pe platformele de livrări, peste shaorma şi burger. Cât costă o porţie
Dan Șucu, dezvăluiri neașteptate. Ce anomalii a observat milionarul în domeniul HoReCa
Fanatik.ro
Dan Șucu, dezvăluiri neașteptate. Ce anomalii a observat milionarul în domeniul HoReCa
22:31
LIVE TEXTAEK Atena – Universitatea Craiova 0-1. Oltenii dau lovitura prin Baiaram
22:07
Maroc a cucerit dramatic Cupa Arabă, după prelungiri! Răsturnări de situaţie în finala cu Iordania
21:53
Cătălin Cîrjan a spus ce rezultat își dorește la derby-ul FCSB – Rapid. Mesajul clar al căpitanului lui Dinamo
21:45
Cristi Chivu, decizie surprinzătoare în privinţa competiţiei ce îi poate aduce primul trofeu pe banca Interului!
21:21
VideoJurnal Antena Sport | Foștii steliști și dinamoviști au uitat de rivalități și i-au făcut fericiți pe copii
21:18
VideoJurnal Antena Sport | Pancu le deschide poarta la CFR Cluj
Vezi toate știrile
1 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 2 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 3 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 4 Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” 5 Valeriu Iftime anunţă primul plecat de la FCSB. Fotbalistul abia a semnat: “Vorbim din ianuarie” 6 Claudiu Keșeru a plecat de la FC Bihor. De ce şi-a dat demisia
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicieCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie