Iuliu Mureșan a confirmat transferul lui Lindon Emerllahu: „E un om de mare calitate” - Antena Sport

Lindon Emerllahu este ca și plecat de la CFR Cluj, asta după ce fotbalistul originar din Kosovo a efectuat vizita medicală la Polissya Zhytomyr. CFR Cluj va primi în schimbul acestuia 1,5 milioane de euro și va reține și 15% dintr-un viitor transfer.
Iuliu Mureșan a confirmat plecarea jucătorului în Ucraina și a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia, dar și pentru Meriton Korenica, celălalt fotbalist kosovar din lotul clujenilor.
Iuliu Mureșan, cuvinte mari la adresa lui Lindon Emerllahu
Lindon Emerllahu a sosit la CFR Cluj la începutul acestui an, însă mijlocașul kosovar va aduce un profit consistent pentru clubul din Gruia. Cumpărat pentru 700.000 de euro, acesta va fi cedat în Ucraina pentru 1,5 milioane de euro, plus 15% dintr-un viitor transfer.
Iuliu Mureșan a confirmat că fotbalistul se află deja în Ucraina pentru a semna cu noua sa echipă, dar l-a și lăudat pe acesta pentru felul în care a activat în cadrul clubului.
„Emerllahu e în Ucraina. Încă nu e vândut, dar e pe cale. Nu știu dacă va mai fi cineva vândut. Luăm mai mult decât am dat. E bilanțul pozitiv.
E un om de mare calitate, un fotbalist bun. Avem doi kosovari, și el și Korenica sunt de mare calitate. Au o mare calitate umană. Jucătorii din acea zonă confirmă, au spirit, determinare foarte mare”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.
