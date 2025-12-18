Ștefan Baiaram a deschis scorul în AEK Atena - Universitatea Craiova. Atacantul a ajuns la cifre excelente - Antena Sport

Ștefan Baiaram a fost „eroul” Universității Craiova în meciul cu AEK Atena. Atacantul de 22 de ani a reușit să deschidă scorul în minutul 30.
Universitatea Craiova s-a deplasat pe terenul celor de la AEK Atena pentru ultima partidă din grupa de Conference League. Oltenii au nevoie de victorie pentru a fi siguri de prezența în „primăvara europeană”.
Ștefan Baiaram a marcat în AEK Atena – Universitatea Craiova
AEK Atena a început în forță partida cu oltenii, însă trupa lui Filipe Coelho a revenit în a doua parte a primei reprize. În minutul 30, Ștefan Baiaram a reușit să o ducă pe Universitatea Craiova în avantaj.
Faza a plecat de la pasa dată de Anzor Mekvabishvili lui Monday Etim în careu. Atacantul a șutat din prima spre poarta grecilor, însă portarul Strakosha a respins. Balonul a ajuns ulterior la Ștefan Baiaram care a marcat.
Ștefan Baiaram, cotat la suma de trei milioane de euro, a ajuns la zece goluri marcate la Universitatea Craiova, în acest sezon. În cele 30 de meciuri bifate în toate competițiile, atacantul a reușit să ofere și două pase decisive.
Înaintea meciului cu AEK Atena, Universitatea Craiova avea șapte puncte în grupa de Conference League, acumulate după victoriile cu Rapid Viena și Mainz și după remiza cu Noah.
Echipele de start la AEK Atena – Universitatea Craiova:
- AEK Atena: Strakosha – Rota, Vida, Relvas, Pilios – Pineda, Marin, Mantalos, Pereyra – Koita, Jovic. Rezerve: Angelopoulos, Brignoli – Grujic, Kutesa, Eliasson, Penrice, Kosidis, Chrysopoulos. Antrenor: Marko Nikolic
- Univ. Craiova: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Teles, Anzor, Cicâldău, Bancu – Etim, Al-Hamlawi, Baiaram. Rezerve: Lung, Popescu – Ștefan, Crețu, Houri, Mora, Mogoș, Stevanovic, Băsceanu, Matei, Muntean, Nsimba. Antrenor: Filipe Coelho
