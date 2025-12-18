Ștefan Baiaram a deschis scorul în AEK Atena - Universitatea Craiova. Atacantul a ajuns la cifre excelente - Antena Sport

Ștefan Baiaram, bucurie după un gol marcat la Universitatea Craiova/ SportPictures

Ștefan Baiaram a fost „eroul” Universității Craiova în meciul cu AEK Atena. Atacantul de 22 de ani a reușit să deschidă scorul în minutul 30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Universitatea Craiova s-a deplasat pe terenul celor de la AEK Atena pentru ultima partidă din grupa de Conference League. Oltenii au nevoie de victorie pentru a fi siguri de prezența în „primăvara europeană”.

Ștefan Baiaram a marcat în AEK Atena – Universitatea Craiova

AEK Atena a început în forță partida cu oltenii, însă trupa lui Filipe Coelho a revenit în a doua parte a primei reprize. În minutul 30, Ștefan Baiaram a reușit să o ducă pe Universitatea Craiova în avantaj.

Faza a plecat de la pasa dată de Anzor Mekvabishvili lui Monday Etim în careu. Atacantul a șutat din prima spre poarta grecilor, însă portarul Strakosha a respins. Balonul a ajuns ulterior la Ștefan Baiaram care a marcat.

Ștefan Baiaram, cotat la suma de trei milioane de euro, a ajuns la zece goluri marcate la Universitatea Craiova, în acest sezon. În cele 30 de meciuri bifate în toate competițiile, atacantul a reușit să ofere și două pase decisive.