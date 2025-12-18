Maroc a cucerit dramatic Cupa Arabă, după prelungiri! Răsturnări de situaţie în finala cu Iordania - Antena Sport

Echipa naţională a Marocului a câştigat joi seara Cupa Arabă, la Doha, după ce a învins în finală, scor 3-2, după prelungiri, echipa naţională a Iordaniei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Oussama Tannane a deschis scorul, în minutul 4, pentru Maroc, cu un gol de după centrul terenului, a la David Beckham. Maroc l-a pierdut pe Karim El Berkaoui, accidentat, în minutul 17.

Maroc, pentru a doua oară în istorie câştigătoarea Cupei Arabe

Repriza secundă a meciului de pe stadionul Lusail a fost una mai alertă. Iordanienii, pregătiţi de Jamal Sellami, au egalat în minutul 48, prin Ali Olwan, atacantul de 25 de ani al irakienilor de la Al-Karma, pentru ca în minutul 68 acelaşi jucător să transforme un penalty şi să aducă Iordania în avantaj, 2-1.

Tarik Sektioui, selecţionerul marocan, a reacţionat repede şi l-a introdus în joc pe veteranul Abderrazak Hamdallah, iar „Călăul”, cum este poreclit jucătorul saudiţilor de la Al-Hilal, şi-a făcut pe deplin datoria. A marcat golul egalizator, în minutul 87, trimiţând meciul în prelungiri. Aici, în minutul 93, iordanienii au avut gol anulat de VAR, la Mohannad Abu Taha, pentru ca Hamdallah să înscrie golul victoriei marocane în minutul 100. Maroc s-a impus cu 3-2 în faţa Iordaniei şi a câştigat pentru a doua oară Cupa Arabă a naţiunilor, după victoria din 2012.