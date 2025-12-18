Maroc a cucerit dramatic Cupa Arabă, după prelungiri! Răsturnări de situaţie în finala cu Iordania - Antena Sport

Închide meniul
Maroc a cucerit dramatic Cupa Arabă, după prelungiri! Răsturnări de situaţie în finala cu Iordania

Bogdan Stănescu Publicat: 18 decembrie 2025, 22:07

Maroc a cucerit dramatic Cupa Arabă, după prelungiri! Răsturnări de situaţie în finala cu Iordania

Marocanii sărbătoresc un gol în finala Cupei Arabe / Profimedia Images

Echipa naţională a Marocului a câştigat joi seara Cupa Arabă, la Doha, după ce a învins în finală, scor 3-2, după prelungiri, echipa naţională a Iordaniei.

Oussama Tannane a deschis scorul, în minutul 4, pentru Maroc, cu un gol de după centrul terenului, a la David Beckham. Maroc l-a pierdut pe Karim El Berkaoui, accidentat, în minutul 17.

Maroc, pentru a doua oară în istorie câştigătoarea Cupei Arabe

Repriza secundă a meciului de pe stadionul Lusail a fost una mai alertă. Iordanienii, pregătiţi de Jamal Sellami, au egalat în minutul 48, prin Ali Olwan, atacantul de 25 de ani al irakienilor de la Al-Karma, pentru ca în minutul 68 acelaşi jucător să transforme un penalty şi să aducă Iordania în avantaj, 2-1.

Tarik Sektioui, selecţionerul marocan, a reacţionat repede şi l-a introdus în joc pe veteranul Abderrazak Hamdallah, iar „Călăul”, cum este poreclit jucătorul saudiţilor de la Al-Hilal, şi-a făcut pe deplin datoria. A marcat golul egalizator, în minutul 87, trimiţând meciul în prelungiri. Aici, în minutul 93, iordanienii au avut gol anulat de VAR, la Mohannad Abu Taha, pentru ca Hamdallah să înscrie golul victoriei marocane în minutul 100. Maroc s-a impus cu 3-2 în faţa Iordaniei şi a câştigat pentru a doua oară Cupa Arabă a naţiunilor, după victoria din 2012.

1 FotoCine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie 2 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 3 Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident 4 Reacţia categorică a lui Gigi Becali după ce Istvan Kovacs a fost delegat la FCSB – Rapid: “La revedere” 5 Valeriu Iftime anunţă primul plecat de la FCSB. Fotbalistul abia a semnat: “Vorbim din ianuarie” 6 Claudiu Keșeru a plecat de la FC Bihor. De ce şi-a dat demisia
