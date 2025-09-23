Eric, emoționat la SuperFAZE: „Când ați bătut Argentina, toată Brazilia v-a iubit!” - Antena Sport

Brazilianul Eric de Oliveira, cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1, a fost invitat la SuperFAZE, emisiunea difuzată în fiecare luni seară la Antena 1 după Asia Express. Alături de Florin Răducioiu și Dan Pavel, Eric a povestit amintiri spectaculoase despre Cupa Mondială din 1994 și legătura sa specială cu România.
„World Cup 1994 m-a făcut să devin fotbalist”
Eric a recunoscut că acel Mondial i-a schimbat viața: „Îmi aduc aminte tot, mai mult decât în 2002. Acea Cupă m-a făcut să vreau să devin fotbalist. Fugeam de la examen repede ca să prind meciurile.”
„Toată Brazilia voia să joace cu România în semifinale”
Eric e colecţionar de tricouri şi îşi dorea încă de pe atunci tricoul Generaţiei de Aur a României. „Toată Brazilia credea că vom întâlni România în semifinale. Nu ne temeam de voi, dar știam că va fi un meci greu. Mi-a întărit conexiunea cu România și visam să am tricoul vostru.”
Bunicul a făcut sacrificii pentru Mondial
„Aveam un televizor foarte vechi care s-a stricat cu 3-4 zile înainte de primul meci. Bunicul și-a luat pensia și a cumpărat un TV color nou, doar ca să vedem Cupa Mondială. Visul meu a început atunci.”
Idolii: Romario, Ronaldo și Ronaldinho
„Idolul meu a fost Romario, dar nu îmi plăcea numărul 11. Apoi Ronaldo – cu 9 – dar până la urmă m-am oprit la Ronaldinho.”
„Când ați bătut Argentina, toată Brazilia v-a iubit”
Eric a rememorat și traseul istoric al României: „Când ați bătut Argentina, toată Brazilia v-a iubit. Meciul cu Columbia a fost incredibil. Hagi, Răducioiu, dar și Stelea au făcut spectacol!”
Critic cu Brazilia lui Ancelotti
„Europa e prea avansată acum. Cred că o echipă europeană va câștiga Mondialul. Brazilia e medie, chiar și cu Ancelotti. Va fi primul și ultimul antrenor străin.”
Tricoul Generației de Aur, dar din mâna lui Răducioiu
La finalul emisiunii, Eric a primit tricoul de retragere al Generației de Aur, moment emoționant oferit cu sprijinul Superbet. „Iată că visele devin realitate”, a spus brazilianul.
SuperFAZE continuă în fiecare luni noapte, la Antena 1, cu invitați legendari ai fotbalului românesc!
