Eric, emoționat la SuperFAZE: „Când ați bătut Argentina, toată Brazilia v-a iubit!” - Antena Sport

Brazilianul Eric de Oliveira, cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1, a fost invitat la SuperFAZE, emisiunea difuzată în fiecare luni seară la Antena 1 după Asia Express. Alături de Florin Răducioiu și Dan Pavel, Eric a povestit amintiri spectaculoase despre Cupa Mondială din 1994 și legătura sa specială cu România.

„World Cup 1994 m-a făcut să devin fotbalist”

Eric a recunoscut că acel Mondial i-a schimbat viața: „Îmi aduc aminte tot, mai mult decât în 2002. Acea Cupă m-a făcut să vreau să devin fotbalist. Fugeam de la examen repede ca să prind meciurile.”

„Toată Brazilia voia să joace cu România în semifinale”

Eric e colecţionar de tricouri şi îşi dorea încă de pe atunci tricoul Generaţiei de Aur a României. „Toată Brazilia credea că vom întâlni România în semifinale. Nu ne temeam de voi, dar știam că va fi un meci greu. Mi-a întărit conexiunea cu România și visam să am tricoul vostru.”

Bunicul a făcut sacrificii pentru Mondial

„Aveam un televizor foarte vechi care s-a stricat cu 3-4 zile înainte de primul meci. Bunicul și-a luat pensia și a cumpărat un TV color nou, doar ca să vedem Cupa Mondială. Visul meu a început atunci.”

Idolii: Romario, Ronaldo și Ronaldinho

„Idolul meu a fost Romario, dar nu îmi plăcea numărul 11. Apoi Ronaldo – cu 9 – dar până la urmă m-am oprit la Ronaldinho.”