Gică Popescu, urare superbă pentru toţi românii cu ocazia Anului Nou! - Antena Sport

Gică Popescu, urare superbă pentru toţi românii cu ocazia Anului Nou!

Gică Popescu, urare superbă pentru toţi românii cu ocazia Anului Nou!
Gică Popescu, urare superbă pentru toţi românii cu ocazia Anului Nou!

Bogdan Stănescu Publicat: 31 decembrie 2025, 22:16

Gică Popescu, urare superbă pentru toţi românii cu ocazia Anului Nou!

Gică Popescu într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport

Gică Popescu (58 de ani) a avut o urare superbă pentru toţi românii cu ocazia Anului Nou. Ca în fiecare an, Gică Popescu petrece Revelionul alături de familie în Poiana Braşov.

Pentru fostul jucător al Barcelonei şi al echipei naţionale, anul 2025 a fost unul foarte bun, având în vedere ce a făcut în afara fotbalului. În ceea ce priveşte echipa la care e preşedinte, Farul, “Baciul” a recunoscut că 2025 a fost un an oscilant.

Mesajul lui Gică Popescu pentru români cu ocazia Noului An!

“Un An Nou de 2026 de ori mai bun!”, le-a transmis Gică Popescu românilor, în interviul acordat în exclusivitate pentru AntenaSport.

“(n.r: Cum aţi descrie 2025?) La nivel personal un an foarte bun. La Farul am avut un an cu oscilaţii, perioade bune, mai puţin bune. A plecat Gică, a venit Ianis Zicu, în mare cu aceeaşi filozofie, dar cu o manieră de a antrena diferită şi lucrul acesta uneori s-a simţit. Am început foarte bine sezonul, după aceea au venit 4 meciuri cu rezultate negative. Am revenit cu patru meciuri cu rezultate pozitive şi nu înţelegem de unde această oscilaţie pentru că, dacă am fi avut o evoluţie constant bună sau rea ne-am fi gândit că e ceva în neregulă. Sperăm ca anul care vine să ne aducă o constanţă în rezultate şi acelea să fie pozitive pentru că, în continuare, sperăm la un loc în primele şase”, a mai declarat Gică Popescu în interviul pentru AntenaSport.

