Radu Drăguşin, întâlnire decisivă cu conducerea lui Tottenham pentru viitorul lui! E asaltat de oferte - Antena Sport

Radu Drăguşin (23 de ani) va avea o întâlnire decisivă pentru viitorul lui cu conducerea lui Tottenham, anunţă jurnalistul britanic Matt Barlow, de la Daily Mail.

Juventus, AS Roma, Napoli, Inter şi Fiorentina sunt echipele din Serie A care se află pe urmele lui Drăguşin. Potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, specializat în transferuri, mai multe formaţii din Serie A doresc să îl împrumute pe Drăguşin în luna ianuarie.

Radu Drăguşin, discuţie cu şefii lui Tottenham pentru viitorul lui

Radu Drăguşin a fost îndemnat de mai multe persoane din fotbalul românesc să meargă la o echipă unde să joace. Printre aceste persoane, şi Adrian Ilie. “Drăguşin ar trebui să îşi caute o echipă şi o situaţie să joace pentru că avem nevoie de el la echipa naţională”, îi transmitea Adrian Ilie lui Drăguşin, în exclusivitate pentru AntenaSport.

“Radu Drăgușin urmează să poarte discuții cu Tottenham despre viitorul său, cluburile din Serie A manifestând interes pentru el. El vrea să joace constant și va exista o discuție despre cea mai bună cale de urmat”, a notat The Spurs Express, citându-l pe jurnalistul Matt Barlow de la Daily Mail.