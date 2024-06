Tabloul complet al optimilor de la EURO 2024! România - Olanda, meciul unei generaţii. Franţa - Belgia e derby-ul pentru sferturi - Antena Sport

„(n.r. un mesaj pentru contestatari?) Îi salut pe această cale! Un meci decisiv, știam că ei nu trebuie să piardă. Din păcate, am primit gol, dar am reacționat foarte bine și am gestionat excelent după. Am scos un egal decisiv. Cred că va fi nebunie și mai mare în optimi, e o bucurie incredibilă, suntem mândri și foarte bucuroși că am putut face fericită o țară întreagă.

Acesta a fost țelul nostru, să îi facem să se simtă mândri că sunt români. Prin bucuria lor suntem și noi fericiți. Cine-o fi adversar, nu contează, ne vom bate cu oricine, că până acum. Ne-am calificat de pe primul loc, orice e posibil”, a spus Radu Drăgușin, după egalul cu Slovacia.

Câţi bani primeşte FRF, după calificarea României în „optimi” la EURO 2024

Numai calificarea în optimile de finală va fi recompensată de UEFA cu 1.5 milioane de euro. Această sumă se adaugă la cea asigurată de tricolori în urma rezultatelor din faza grupelor. Victoria cu Ucraina, scor 3-0, a adus încă de la debut un milion de euro.

Stanciu şi coechipierii săi au mai asigurat un cec de 500.000 de euro pentru remiza cu Slovacia.

Pentru participarea la Campionatul European din Germania, FRF avea asigurată suma de 9.25 milioane de euro.

În total, Federaţia Română de Fotbal primeşte de la UEFA 12.250.000 de euro pentru EURO 2024. Suma se poate mări considerabil dacă tricolorii se califică în sferturile de finală.

Premiile pentru EURO 20204: