Ce urmează pentru FCSB după eliminarea din Europa League? Campioana luptă pe două fronturi - Antena Sport

Ce urmează pentru FCSB după eliminarea din Europa League? Campioana luptă pe două fronturi

Alex Masgras Publicat: 29 ianuarie 2026, 23:58

Ce urmează pentru FCSB după eliminarea din Europa League? Campioana luptă pe două fronturi

Jucătorii de la FCSB / Sport Pictures

FCSB a fost eliminată din Europa League, după remiza cu Fenerbahce din ultima etapă Europa League, scor 1-1. Campioana României şi-a încheiat parcursul european în faza grupelor principale, după ce a încheiat pe locul 27. Un rezultat modest, dacă ţinem cont de parcursul din urmă cu un an, atunci când FCSB ajungea până în optimile de finală ale competiţiei.

În urma eliminării din Europa League, FCSB se va concentra exclusiv pe competiţiile interne: campionat şi Cupa României.

FCSB continuă lupta în Liga 1 şi Cupa României, după eliminarea din Europa League

FCSB se află pe locul 11 în Liga 1, cu 31 de puncte, fiind la cinci puncte de locul 6, ocupat în prezent de Oţelul Galaţi. În campionat, următoarele trei meciuri ale FCSB-ului sunt cu Csikszereda (acasă), FC Botoşani (acasă) şi Oţelul Galaţi (deplasare).

După aceste trei meciuri, FCSB va avea parte de două dueluri cu Universitatea Craiova, ambele pe Ion Oblemenco. Primul va avea loc în etapa a treia din Cupa României, acolo unde FCSB are nevoie de victorie, dar şi de un rezultat favorabil în meciul dintre Gloria Bistriţa şi UTA Arad.

La câteva zile distanţă, Universitatea Craiova şi FCSB se vor reîntâlni. De data aceasta, meciul va avea loc în Liga 1 şi se va disputa tot pe stadionul Ion Oblemenco.

În ultimele trei etape ale sezonului regulat, FCSB va juca pe teren propriu cu Metaloglobus, va merge la Arad pentru meciul cu UTA, după care va primi vizita celor de la U Cluj. Dacă liderul Universitatea Craiova luptă pentru a obţine cât mai multe puncte pentru play-off, celelalte adversare ale FCSB-ului din Liga 1, cu excepţia lui Csikszereda şi Metaloglobus, se luptă pentru calificarea în play-off.

