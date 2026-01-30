Darius Olaru, prima reacţie despre accidentarea din FCSB - Fenerbahce 1-1: "Am călcat greşit" - Antena Sport

Darius Olaru este încrezător după remiza dintre FSCB şi Fenerbahce, scor 1-1, din ultima etapă a grupei principale Europa League. Campioana României a fost eliminată, după ce a terminat pe locul 27, dar jocul din meciul contra turcilor le dă încredere roş-albaştrilor.

Olaru nu a terminat meciul pe teren şi a fost înlocuit în minutul 66. El a rămas pe banca de rezerve cu gheaţă la gleznă, după ce a călcat strâmb.

Darius Olaru speră că remiza cu Fenerbahce să fie restartul de care avea nevoie FCSB! Ce spune despre accindetare

“Un adversar foarte puternic. Din păcare nu am arătat destulă calitate la finalizare, am ratat multe ocazii, până şi eu. Dacă aş alege aş spune două partide în care am sismţit că puteam obţine mai mult, meciul de acasă cu Young Boys şi meciul de la Basel.

Vorbim de atâtea restarturi… Eu sper să fie. Sper să ne dea un pic de moral. E normal ca fanii să fie supăraţi. Duminică trebuie să câştigăm, avem mare nevoie de puncte.

Fanii e normal să fie supăraţi, dar să se gândească şi la noi. Dacă am şti ce facem greşit am încerca să remediem imediat”, a spus Olaru, potrivit primasport.ro.