Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Darius Olaru, prima reacţie despre accidentarea din FCSB - Fenerbahce 1-1: "Am călcat greşit" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Darius Olaru, prima reacţie despre accidentarea din FCSB – Fenerbahce 1-1: “Am călcat greşit”

Darius Olaru, prima reacţie despre accidentarea din FCSB – Fenerbahce 1-1: “Am călcat greşit”

Alex Masgras Publicat: 30 ianuarie 2026, 1:12

Comentarii
Darius Olaru, prima reacţie despre accidentarea din FCSB – Fenerbahce 1-1: Am călcat greşit

Darius Olaru, în FCSB - Fenerbahce / Sport Pictures

Darius Olaru este încrezător după remiza dintre FSCB şi Fenerbahce, scor 1-1, din ultima etapă a grupei principale Europa League. Campioana României a fost eliminată, după ce a terminat pe locul 27, dar jocul din meciul contra turcilor le dă încredere roş-albaştrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Olaru nu a terminat meciul pe teren şi a fost înlocuit în minutul 66. El a rămas pe banca de rezerve cu gheaţă la gleznă, după ce a călcat strâmb.

Darius Olaru speră că remiza cu Fenerbahce să fie restartul de care avea nevoie FCSB! Ce spune despre accindetare

“Un adversar foarte puternic. Din păcare nu am arătat destulă calitate la finalizare, am ratat multe ocazii, până şi eu. Dacă aş alege aş spune două partide în care am sismţit că puteam obţine mai mult, meciul de acasă cu Young Boys şi meciul de la Basel.

Vorbim de atâtea restarturi… Eu sper să fie. Sper să ne dea un pic de moral. E normal ca fanii să fie supăraţi. Duminică trebuie să câştigăm, avem mare nevoie de puncte.

Fanii e normal să fie supăraţi, dar să se gândească şi la noi. Dacă am şti ce facem greşit am încerca să remediem imediat”, a spus Olaru, potrivit primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

“Sunt ok, am călcat greşit în prima repriză. Sper să nu fie nimic grav”, a adăugat el.

FCSB a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu turcii de la Fenerbahce, în ultimul meci din grupa principală Europa League.

Noile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolarNoile materii introduse pentru elevii de clasa a IX-a, în următorul an şcolar
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV. Ce se schimbă la benzinăriile Lukoil din România, după preluarea de către Carlyle
Observator
EXCLUSIV. Ce se schimbă la benzinăriile Lukoil din România, după preluarea de către Carlyle
E gata! Denis Alibec și-a reziliat contractul cu FCSB și va juca la Farul! Exclusiv
Fanatik.ro
E gata! Denis Alibec și-a reziliat contractul cu FCSB și va juca la Farul! Exclusiv
1:05 30 ian.
3 jucători pleacă de la FCSB după eliminarea din Europa League! Becali a anunţat noi transferuri la campioană
0:53 30 ian.
Răzvan Lucescu și Ionuț Radu se pot întâlni în play-off-ul pentru optimile Europa League. Cum arată tabloul
0:50 30 ian.
Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat”
0:49 30 ian.
Târnovanu a răbufnit după eliminarea FCSB-ului din Europa: “Nu-mi vine să cred că există astfel de oameni”
0:34 30 ian.
Marcatorul golului campioanei, Juri Cisotti, a spus ce i-a lipsit FCSB-ului pentru a o învinge pe Fenerbahce!
0:29 30 ian.
Gigi Becali a remarcat doi jucători după FCSB – Fenerbahce 1-1: “Din vremurile mai bune”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 2 FotoE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate 3 Ștefan Baiaram, transfer în Germania. Mutarea carierei pentru jucătorul Universității Craiova 4 Denis Alibec semnează și pleacă de la FCSB! Echipa care îl transferă pe atacantul renegat de Gigi Becali 5 “Gigi Becali ar plăti oricât”. Mihai Stoica, detalii despre noul transfer pregătit la FCSB 6 Dennis Politic, titular în meciul cu Fenerbahce! Cum arată echipa FCSB-ului
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul