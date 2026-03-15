Ce atacant au pierdut Mihai Rotaru şi Gigi Becali! Jalen Blesa, “dublă” cu echipa românului Ianis Stoica!

Jalen Blesa (25 de ani), fostul atacant al Universităţii Craiova, pe care l-a dorit şi Gigi Becali, a reuşit o “dublă” în meciul Rio Ave – Estrela Amadora, transmis în AntenaPLAY.
Jalen Blesa, care evoluează din februarie pentru Rio Ave, a deschis scorul în minutul 27, reluând în plasă o centrare perfectă a lui Spikic.
Fotbalistul pe care Rotaru i l-a “suflat” lui Becali, “dublă” în meciul cu echipa lui Ianis Stoica!
În minutul 48, Blesa a realizat “dubla”, şi cu noroc, marcând cu un şut deviat, din careu, după o eroare a formaţiei lui Ianis Stoica.
Ianis Stoica (23 de ani) a fost schimbat în minutul 54. Înlocuitorul lui, Robson Lucas Oliveira Botelho (23 de ani), a reuşit un assist la puţin timp după ce a intrat pe teren. El a centrat perfect la golul de 2-1, marcat de Pinho. Atacantul Estrelei a reluat spectaculos.
Cotat la 750.000 de euro de către transfermarkt.com, Jalen Blesa a fost achiziţionat luna trecută de Rio Ave, de la Cesena, în schimbul a 1.7 milioane de euro. El are deja cifre formidabile în tricoul lui Rio Ave, 4 goluri în 6 meciuri! În meciul cu echipa lui Ianis Stoica a reuşit prima “dublă” a lui în tricoul lui Rio Ave.
Blesa a fost adus de Mihai Rotaru la Universitatea Craiova în februarie 2024, de la formaţia kosovară Prishtina. Becali îl voia şi el pe spaniol, dar Rotaru s-a mişcat mai repede şi l-a transferat. Patronul oltenilor a plătit atunci 165.000 de euro pentru a-l aduce la Craiova. La Craiova a jucat doar 4 meciuri, nereuşind niciun gol. A fost împrumutat ulterior de Craiova la Dinamo Batumi, iar mai apoi Rotaru l-a cedat gratis la Cesena. La Cesena a înscris 4 goluri şi a dat un assist în 21 de meciuri.
