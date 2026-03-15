Home | Fotbal | Liga Portugal | Ce atacant au pierdut Mihai Rotaru şi Gigi Becali! Jalen Blesa, “dublă” cu echipa românului Ianis Stoica!
VIDEO

Ce atacant au pierdut Mihai Rotaru şi Gigi Becali! Jalen Blesa, “dublă” cu echipa românului Ianis Stoica!

Bogdan Stănescu Publicat: 15 martie 2026, 21:42

Comentarii
Ce atacant au pierdut Mihai Rotaru şi Gigi Becali! Jalen Blesa, dublă cu echipa românului Ianis Stoica!

Jalen Blesa după al doilea gol al lui în meciul cu echipa lui Ianis Stoica / captura AntenaPLAY

Jalen Blesa (25 de ani), fostul atacant al Universităţii Craiova, pe care l-a dorit şi Gigi Becali, a reuşit o “dublă” în meciul Rio Ave – Estrela Amadora, transmis în AntenaPLAY.

Jalen Blesa, care evoluează din februarie pentru Rio Ave, a deschis scorul în minutul 27, reluând în plasă o centrare perfectă a lui Spikic.

Fotbalistul pe care Rotaru i l-a “suflat” lui Becali, “dublă” în meciul cu echipa lui Ianis Stoica!

În minutul 48, Blesa a realizat “dubla”, şi cu noroc, marcând cu un şut deviat, din careu, după o eroare a formaţiei lui Ianis Stoica.

Ianis Stoica (23 de ani) a fost schimbat în minutul 54. Înlocuitorul lui, Robson Lucas Oliveira Botelho (23 de ani), a reuşit un assist la puţin timp după ce a intrat pe teren. El a centrat perfect la golul de 2-1, marcat de Pinho. Atacantul Estrelei a reluat spectaculos.

Cotat la 750.000 de euro de către transfermarkt.com, Jalen Blesa a fost achiziţionat luna trecută de Rio Ave, de la Cesena, în schimbul a 1.7 milioane de euro. El are deja cifre formidabile în tricoul lui Rio Ave, 4 goluri în 6 meciuri! În meciul cu echipa lui Ianis Stoica a reuşit prima “dublă” a lui în tricoul lui Rio Ave.

Blesa a fost adus de Mihai Rotaru la Universitatea Craiova în februarie 2024, de la formaţia kosovară Prishtina. Becali îl voia şi el pe spaniol, dar Rotaru s-a mişcat mai repede şi l-a transferat. Patronul oltenilor a plătit atunci 165.000 de euro pentru a-l aduce la Craiova. La Craiova a jucat doar 4 meciuri, nereuşind niciun gol. A fost împrumutat ulterior de Craiova la Dinamo Batumi, iar mai apoi Rotaru l-a cedat gratis la Cesena. La Cesena a înscris 4 goluri şi a dat un assist în 21 de meciuri.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Loading ... Loading ...
Observator
Primul oraş care interzice complet păcănelele şi pariurile. Brăila, Buzău sau Iaşi vor să-i urmeze exemplul
Fanatik.ro
Marea surpriză a lui Mirel Rădoi în echipa de start de la FCSB: Chiricheş, titular cu Metaloglobus, așa cum a anunțat Fanatik. Ce se întâmplă cu Târnovanu. Update exclusiv
22:38

22:35

22:30

22:26

22:20

22:02

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
