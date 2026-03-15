Ce atacant au pierdut Mihai Rotaru şi Gigi Becali! Jalen Blesa, “dublă” cu echipa românului Ianis Stoica!

Jalen Blesa după al doilea gol al lui în meciul cu echipa lui Ianis Stoica / captura AntenaPLAY

Jalen Blesa (25 de ani), fostul atacant al Universităţii Craiova, pe care l-a dorit şi Gigi Becali, a reuşit o “dublă” în meciul Rio Ave – Estrela Amadora, transmis în AntenaPLAY.

Jalen Blesa, care evoluează din februarie pentru Rio Ave, a deschis scorul în minutul 27, reluând în plasă o centrare perfectă a lui Spikic.

În minutul 48, Blesa a realizat “dubla”, şi cu noroc, marcând cu un şut deviat, din careu, după o eroare a formaţiei lui Ianis Stoica.

Ianis Stoica (23 de ani) a fost schimbat în minutul 54. Înlocuitorul lui, Robson Lucas Oliveira Botelho (23 de ani), a reuşit un assist la puţin timp după ce a intrat pe teren. El a centrat perfect la golul de 2-1, marcat de Pinho. Atacantul Estrelei a reluat spectaculos.

Cotat la 750.000 de euro de către transfermarkt.com, Jalen Blesa a fost achiziţionat luna trecută de Rio Ave, de la Cesena, în schimbul a 1.7 milioane de euro. El are deja cifre formidabile în tricoul lui Rio Ave, 4 goluri în 6 meciuri! În meciul cu echipa lui Ianis Stoica a reuşit prima “dublă” a lui în tricoul lui Rio Ave.