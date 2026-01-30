Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a anunțat o revenire importantă după FCSB - Fenerbahce: "Putea să joace și astăzi" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Gigi Becali a anunțat o revenire importantă după FCSB – Fenerbahce: “Putea să joace și astăzi”

Gigi Becali a anunțat o revenire importantă după FCSB – Fenerbahce: “Putea să joace și astăzi”

Andrei Nicolae Publicat: 30 ianuarie 2026, 0:16

Comentarii
Gigi Becali a anunțat o revenire importantă după FCSB – Fenerbahce: Putea să joace și astăzi

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Hepta

Gigi Becali a vorbit după meciul dintre FCSB și Fenerbahce despre jucătorii care vor intra în circuitul echipei în viitorul apropiat și i-a numit pe Ofri Arad, noul transfer, dar și pe Florin Tănase. În ceea ce îl privește pe golgheterul roș-albaștrilor, patronul a dezvăluit că acesta ar fi putut să joace inclusiv în meciul contra turcilor de pe Arena Națională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB și Fenerbahce au remizat la București în ultima etapă de Europa League, scor 1-1, la capătul unui meci în care roș-albaștrii au prestat un joc solid. În ciuda jocului bun, campioana en-titre a României a fost eliminată din competiție, după ce a terminat pe locul 27.

Tănase ar fi putut juca în fața lui Fenerbahce

După meci, patronul Gigi Becali a analizat viitorul echipei și a anunțat că Elias Charalambous va primi întăriri, numindu-i în acest sens pe Ofri Arad și pe Florin Tănase. Despre golgheterul echipei a spus că poate juca din etapa viitoare contra celor de la Csikszereda, în timp ce planul cu noul transfer este să nu forțeze neapărat, deși ar putea evolua în duelul cu FC Botoșani de peste două etape.

Aşa ar fi normal (n.r: Să nu mai piardă puncte). O să se întărească echipa. Vine Arad. Putea să joace şi astăzi Tănase, dar n-am vrut noi. S-a întors (n.r: din Serbia).

Arad în meciul cu Botoşani, poate. Nu-mi fac probleme, nu trebuie neapărat să forţăm“, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV. Ce se schimbă la benzinăriile Lukoil din România, după preluarea de către Carlyle
Observator
EXCLUSIV. Ce se schimbă la benzinăriile Lukoil din România, după preluarea de către Carlyle
E gata! Denis Alibec și-a reziliat contractul cu FCSB și va juca la Farul! Exclusiv
Fanatik.ro
E gata! Denis Alibec și-a reziliat contractul cu FCSB și va juca la Farul! Exclusiv
1:12 30 ian.
Darius Olaru, prima reacţie despre accidentarea din FCSB – Fenerbahce 1-1: “Am călcat greşit”
1:05 30 ian.
3 jucători pleacă de la FCSB după eliminarea din Europa League! Becali a anunţat noi transferuri la campioană
0:53 30 ian.
Răzvan Lucescu și Ionuț Radu se pot întâlni în play-off-ul pentru optimile Europa League. Cum arată tabloul
0:50 30 ian.
Charalambous a aflat după FCSB – Fenerbahce decizia luată de Gigi Becali. A fost luat prin surprindere: “Nu am fost informat”
0:49 30 ian.
Târnovanu a răbufnit după eliminarea FCSB-ului din Europa: “Nu-mi vine să cred că există astfel de oameni”
0:34 30 ian.
Marcatorul golului campioanei, Juri Cisotti, a spus ce i-a lipsit FCSB-ului pentru a o învinge pe Fenerbahce!
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 2 FotoE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate 3 Ștefan Baiaram, transfer în Germania. Mutarea carierei pentru jucătorul Universității Craiova 4 Denis Alibec semnează și pleacă de la FCSB! Echipa care îl transferă pe atacantul renegat de Gigi Becali 5 “Gigi Becali ar plăti oricât”. Mihai Stoica, detalii despre noul transfer pregătit la FCSB 6 Dennis Politic, titular în meciul cu Fenerbahce! Cum arată echipa FCSB-ului
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul