Gigi Becali a anunțat o revenire importantă după FCSB - Fenerbahce: "Putea să joace și astăzi" - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit după meciul dintre FCSB și Fenerbahce despre jucătorii care vor intra în circuitul echipei în viitorul apropiat și i-a numit pe Ofri Arad, noul transfer, dar și pe Florin Tănase. În ceea ce îl privește pe golgheterul roș-albaștrilor, patronul a dezvăluit că acesta ar fi putut să joace inclusiv în meciul contra turcilor de pe Arena Națională.

FCSB și Fenerbahce au remizat la București în ultima etapă de Europa League, scor 1-1, la capătul unui meci în care roș-albaștrii au prestat un joc solid. În ciuda jocului bun, campioana en-titre a României a fost eliminată din competiție, după ce a terminat pe locul 27.

Tănase ar fi putut juca în fața lui Fenerbahce

După meci, patronul Gigi Becali a analizat viitorul echipei și a anunțat că Elias Charalambous va primi întăriri, numindu-i în acest sens pe Ofri Arad și pe Florin Tănase. Despre golgheterul echipei a spus că poate juca din etapa viitoare contra celor de la Csikszereda, în timp ce planul cu noul transfer este să nu forțeze neapărat, deși ar putea evolua în duelul cu FC Botoșani de peste două etape.

“Aşa ar fi normal (n.r: Să nu mai piardă puncte). O să se întărească echipa. Vine Arad. Putea să joace şi astăzi Tănase, dar n-am vrut noi. S-a întors (n.r: din Serbia).

Arad în meciul cu Botoşani, poate. Nu-mi fac probleme, nu trebuie neapărat să forţăm“, a spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.