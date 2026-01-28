Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând - Antena Sport

Închide meniul
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând

Bogdan Stănescu Publicat: 28 ianuarie 2026, 9:53

Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând

Accidentul în care fanii lui PAOK au decedat / Captura video observatornews.ro

Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist, a dezvăluit presa din Grecia. Suporterii au condus pe rând.

Patronul firmei care le-a închiriat suporterilor microbuzul nu se afla în Grecia în momentul tragediei, dar s-a întors imediat din străinătate când a aflat de teribilul accident rutier.

Patronul firmei care le-a închiriat fanilor lui PAOK microbuzul: “Suntem în stare de șoc. Nu ne vine să credem”

Suntem în stare de șoc. Nu ne vine să credem. Șapte copii au fost luați pe nedrept. Am vorbit imediat (n.r.: cu angajatul său care le-a închiriat microbuzul fanilor lui PAOK). Și el este devastat. Copiii aveau vârsta lui”, a declarat patronul firmei de închirieri, citat de protothema.gr.

Microbuzul fusese închiriat din oraşul elen Edessa. Fanii lui PAOK au optat pentru un microbuz fără şofer profesionist. E neclar de ce au ales un drum prin România, având în vedere că varianta cea mai rapidă ar fi ocolit ţara noastră. Din Edessa până la Lyon sunt 2.109 kilometri, pe ruta Grecia-Bulgaria-Serbia-Croaţia-Franţa. Drumul respectiv are o durată de peste 21 de ore. Nu este exclus ca fanii să se fi rătăcit, în drumul lor spre Lyon.

Tribuna oaspeţilor, închisă la meciul Lyon – PAOK, în urma tragediei din România

Conştientizând durerea şi suferinţa întregii familii PAOK după tragicul accident şi urmând decizia suporterilor organizaţi de a anula toate deplasările şi de a menţine închisă tribuna oaspeţilor în semn de doliu, în acord cu autorităţile franceze şi cu Lyon, tribuna respectivă nu va fi deschisă.

Cei care nu au plecat încă în călătoria spre Lyon, dar şi cei care se află deja în Franţa, sunt rugaţi să respecte decizia familiei PAOK”, a precizat PAOK pe Facebook.

Şapte persoane au murit şi trei au ajuns la spital, marţi, după un accident produs în judeţul Timiş. Toţi sunt cetăţeni greci, care se îndreptau spre Franţa. Zece persoane se aflau într-un microbuz cu capacitatea de 8+1. Şase dintre victime au fost găsite decedate la faţa locului, cea de-a şaptea murind în drum spre spital. Şoferul microbuzului a încercat să facă o depăşire.

Vehiculul venea din Grecia şi se îndrepta spre Franţa, acolo unde urma să aibă loc meciul dintre echipele Olympique Lyon şi PAOK Salonic din Liga Europa. În apropiere de Lugoj, microbuzul a intrat într-o depăşire, apoi a izbit un TIR.

Meciul dintre PAOK Salonic, echipă antrenată de Răzvan Lucescu, şi Olympique Lyon este programat, joi, în Franţa, de la ora 22.00, în ultima etapă a grupei principale a Ligii Europa. PAOK a cerut amânarea jocului, dar UEFA a refuzat, având în vedere că este ultima etapă, iar programul ar fi dat peste cap.

