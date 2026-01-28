Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând - Antena Sport

Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist, a dezvăluit presa din Grecia. Suporterii au condus pe rând.

Patronul firmei care le-a închiriat suporterilor microbuzul nu se afla în Grecia în momentul tragediei, dar s-a întors imediat din străinătate când a aflat de teribilul accident rutier.

Patronul firmei care le-a închiriat fanilor lui PAOK microbuzul: “Suntem în stare de șoc. Nu ne vine să credem”

”Suntem în stare de șoc. Nu ne vine să credem. Șapte copii au fost luați pe nedrept. Am vorbit imediat (n.r.: cu angajatul său care le-a închiriat microbuzul fanilor lui PAOK). Și el este devastat. Copiii aveau vârsta lui”, a declarat patronul firmei de închirieri, citat de protothema.gr.

Microbuzul fusese închiriat din oraşul elen Edessa. Fanii lui PAOK au optat pentru un microbuz fără şofer profesionist. E neclar de ce au ales un drum prin România, având în vedere că varianta cea mai rapidă ar fi ocolit ţara noastră. Din Edessa până la Lyon sunt 2.109 kilometri, pe ruta Grecia-Bulgaria-Serbia-Croaţia-Franţa. Drumul respectiv are o durată de peste 21 de ore. Nu este exclus ca fanii să se fi rătăcit, în drumul lor spre Lyon.

Tribuna oaspeţilor, închisă la meciul Lyon – PAOK, în urma tragediei din România

“Conştientizând durerea şi suferinţa întregii familii PAOK după tragicul accident şi urmând decizia suporterilor organizaţi de a anula toate deplasările şi de a menţine închisă tribuna oaspeţilor în semn de doliu, în acord cu autorităţile franceze şi cu Lyon, tribuna respectivă nu va fi deschisă.