"Nu se poate aşa ceva" Titi Aur a reacţionat după informaţiile legate de posibila cauză a accidentului! - Antena Sport

"Nu se poate aşa ceva" Titi Aur a reacţionat după informaţiile legate de posibila cauză a accidentului!

"Nu se poate aşa ceva" Titi Aur a reacţionat după informaţiile legate de posibila cauză a accidentului!

"Nu se poate aşa ceva" Titi Aur a reacţionat după informaţiile legate de posibila cauză a accidentului!

Bogdan Stănescu Publicat: 28 ianuarie 2026, 14:21

Nu se poate aşa ceva Titi Aur a reacţionat după informaţiile legate de posibila cauză a accidentului!

Titi Aur exclude eroarea tehnică în cazul accidentului din Timiş / Colaj Instagram, observatornews.ro

Expertul în conducere defensivă Titi Aur (62 de ani) exclude ipoteza că accidentul din Timiş s-ar fi produs din pricina unei erori tehnice a microbuzului.

Titi Aur îşi menţine părerea că şoferul ori a fost distras de ceva, ori a avut parte de eveniment dramatic chiar în timp ce încheia depăşirea, lucru mai puţin probabil. Titi Aur a punctat faptul că şoferul tocmai încheiase o altă depăşire, fiind, cel mai probabil, stresat că trebuia să stea în trafic.

Titi Aur infirmă ipoteza unei erori tehnice ca posibilă cauză a accidentului: “Doar dacă a înnebunit» sistemul”

Părerea mea e că nu se poate așa ceva. Adică nu poate fi din cauza asta. Sistemul de asistență pentru a păstra banda este, în primul rând, construit ca să te mențină pe bandă, nu să te arunce pe bandă. În al doilea rând, e anulat și nu mai funcționează în momentul în care tu dai semnal stânga sau dreapta. Probabilitatea aceea de 0,01% ca sistemul să fi fost vinovat e doar dacă «a înnebunit» sistemul.

„Nu există o explicație logică pentru ce s-a întâmplat. Sunt doar variante, din punctul meu de vedere. Ori i s-a făcut rău fix în acel moment. Poate a avut o stare de rău, poate un accident vascular, stop cardiac, poate o criză diabetică, orice. El era într-o agresivitate permanentă. Depășea, era supărat că stătea între TIR-uri, se grăbea. Cum tocmai terminase o depășire, nu cred că a stat cu telefonul în mână. E mai posibil să fi intrat într-o dezbatere cu cei din mașină și să nu realizeze că se duce către stânga. Și nici cel de lângă el nu a fost atent”, a declarat Titi Aur pentru gsp.ro.

Ipoteza erorii tehnice, lansată de unul dintre supravieţuitori

Una dintre victimele accidentului rutier cumplit din Lugojel (judeţul Timiş), care a supravieţuit, a vorbit despre o posibilă eroare tehnică a microbuzului cu care se deplasau fanii lui PAOK, ca posibilă cauză a teribilului incident rutier.

În presa elenă a apărut declaraţia unui medic grec, Dimitris Koukoulas, aflat în România, care a susținut că a vorbit cu unul dintre cei trei supravieţuitori ai accidentului, iar acesta i-a dat detalii legate de cum s-ar fi petrecut totul. Potrivit suporterului lui PAOK, în momentul în care șoferul microbuzului a încercat să efectueze depășirea, s-ar fi activat un sistem de asistență al vehiculului.

În acel moment, “volanul s-a blocat în timpul depășirii din cauza sistemului de asistență la menținerea benzii“, iar asta ar fi cauzat impactul dintre microbuz și tirul care venea din față, susţinea supravieţuitorul accidentului, potrivit medicului elen. Medicul care a făcut dezvăluirea pentru presa greacă menționa că pacientul aflat în Timișoara la spital nu era sedat și știa exact ce s-a întâmplat.

Ipoteza a fost infirmată acum categoric de fostul pilot de raliuri Titi Aur, unul dintre cei mai apreciaţi experţi în conducere defensivă de la noi din ţară.

