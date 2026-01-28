"Nu se poate aşa ceva" Titi Aur a reacţionat după informaţiile legate de posibila cauză a accidentului! - Antena Sport

Expertul în conducere defensivă Titi Aur (62 de ani) exclude ipoteza că accidentul din Timiş s-ar fi produs din pricina unei erori tehnice a microbuzului.

Titi Aur îşi menţine părerea că şoferul ori a fost distras de ceva, ori a avut parte de eveniment dramatic chiar în timp ce încheia depăşirea, lucru mai puţin probabil. Titi Aur a punctat faptul că şoferul tocmai încheiase o altă depăşire, fiind, cel mai probabil, stresat că trebuia să stea în trafic.

Titi Aur infirmă ipoteza unei erori tehnice ca posibilă cauză a accidentului: “Doar dacă a înnebunit» sistemul”

„Părerea mea e că nu se poate așa ceva. Adică nu poate fi din cauza asta. Sistemul de asistență pentru a păstra banda este, în primul rând, construit ca să te mențină pe bandă, nu să te arunce pe bandă. În al doilea rând, e anulat și nu mai funcționează în momentul în care tu dai semnal stânga sau dreapta. Probabilitatea aceea de 0,01% ca sistemul să fi fost vinovat e doar dacă «a înnebunit» sistemul.

„Nu există o explicație logică pentru ce s-a întâmplat. Sunt doar variante, din punctul meu de vedere. Ori i s-a făcut rău fix în acel moment. Poate a avut o stare de rău, poate un accident vascular, stop cardiac, poate o criză diabetică, orice. El era într-o agresivitate permanentă. Depășea, era supărat că stătea între TIR-uri, se grăbea. Cum tocmai terminase o depășire, nu cred că a stat cu telefonul în mână. E mai posibil să fi intrat într-o dezbatere cu cei din mașină și să nu realizeze că se duce către stânga. Și nici cel de lângă el nu a fost atent”, a declarat Titi Aur pentru gsp.ro.

Ipoteza erorii tehnice, lansată de unul dintre supravieţuitori

Una dintre victimele accidentului rutier cumplit din Lugojel (judeţul Timiş), care a supravieţuit, a vorbit despre o posibilă eroare tehnică a microbuzului cu care se deplasau fanii lui PAOK, ca posibilă cauză a teribilului incident rutier.