"Să-mi dea Premier League, medalia şi bonusul" Jose Mourinho a spus ce ar trebui să se întâmple dacă City va fi găsită vinovată! - Antena Sport

Jose Mourinho a spus ce ar trebui să se întâmple dacă City va fi găsită vinovată! Jose Mourinho / Profimedia Images Jose Mourinho a spus ce ar trebui să se întâmple dacă Manchester City va fi găsită vinovată de încălcarea regulilor Premier League. În sezonul 2017-2018, pe când o antrena pe Manchester United, Jose Mourinho a terminat Premier League pe locul 2. United a încheiat campionatul la 19 puncte în spatele lui Manchester City. În acelaşi sezon, antrenorul portughez a câştigat Europa League cu United. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „The Special One” este de părere că, în cazul în care Manchester City va fi găsită vinovată, trebuie să primească medalia de campion al Angliei. Totodată, a subliniat că trebuie să i se plătească bonusul pe care îl avea în contract pentru câştigarea Premier League. „Să-mi dea Premier League, medalia şi bonusul” Jose Mourinho a spus ce ar trebui să se întâmple dacă Manchester City va fi găsită vinovată! „Poate că vor sancționa Manchester City cu pierderea de puncte și vom câștiga acel campionat. Atunci vor trebui să-mi plătească un bonus (n.r.: cei de la Manchester United) și să-mi dea medalia”, a declarat Jose Mourinho în conferinţa de presă organizată înaintea meciului dintre Fenerbahce şi Manchester United, din Europa League. Fenerbahce – Manchester United se dispută joi, de la ora 22:00, în grupa principală din Europa League. După două etape disputate în grupa competiţiei europene, Fenerbache are 4 puncte şi ocupă locul 14 în clasament. Manchester United, care o va întâlni şi pe FCSB, la Bucureşti, are doar 2 puncte după două meciuri şi este pe locul 21. Manchester United se află într-o situaţie grea şi în Premier League. După 8 etape disputate, este pe locul 12, cu 11 puncte. S-a vorbit despre o posibilă demitere a antrenorului Erik ten Hag. Reclamă

Reclamă

La conferinţa de presă, Jose Mourinho a precizat că nu le poartă resentimente celor de la Manchester United pentru că l-au demis în 2018. De altfel, Mourinho şi staff-ul lui au primit compensaţii uriaşe, de 19.6 milioane de lire sterline pentru demitere.

„Am plecat fără resentimente și le doresc tot binele. Dacă lucrurile nu merg bine, nu este ceva care mă bucură, dar nici nu am timp și nici nu are sens să mă gândesc la ce s-a întâmplat și la ce se întâmplă acolo”, a subliniat „The Special One”, la conferinţa de presă.

Pep Guardiola, mesaj dur despre procesul în care City riscă retrogradarea: „Se aşteaptă să dispărem de pe faţa pământului”

Pep Guardiola a avut un mesaj dur despre procesul în care City riscă retrogradarea. Antrenorul lui Manchester City a izbucnit, într-o conferinţă de presă. Echipa lui se confruntă cu acuzaţii teribile.

Reclamă

Pep Guardiola a spus că oamenii se aşteaptă să vadă clubul Manchester City şters „de pe faţa pământului”. Mesajul lui Guardiola a venit în contextul audierii în curs de desfăşurare în procesul în care echipa engleză e acuzată. 115 acuzaţii au fost aduse grupării pentru presupuse încălcări ale regulilor financiare ale Premier League. City a fost campioană a Angliei în şase din ultimele şapte sezoane. Ea s-ar putea confrunta, teoretic, cu o deducere de puncte suficient de gravă pentru a fi condamnată la retrogradare. Şi mai rău, ar putea fi chiar expulzată din Premier League dacă se dovedeşte că a încălcat regulamentul! City neagă cu fermitate toate acuzaţiile. Guardiola crede că rivalii săi din Premier League vor să îi vadă pedepsiţi. Antrenorul lui City s-a referit la audiere fără să fie întrebat despre aceasta, în timp ce răspundea la o întrebare despre tendinţa oamenilor de a critica excesiv performanţele proaste izolate. ”Dar aş spune – îmi pare rău, vreau să-mi apăr clubul, mai ales în aceste zile moderne când toată lumea se aşteaptă ca noi nu [doar] să retrogradăm, să dispărem de pe faţa pământului, a lumii – că avem după-amieze mai bune decât adversarii. Acesta este motivul pentru care câştigăm mult”, a declarat Guardiola. City e acuzată că a încălcat regulile financiare ale Premier League între 2009 şi 2018. Clubul a câştigat opt titluri de campioană a Angliei, mai multe cupe şi Liga Campionilor de la preluarea sa în 2008 de către Abu Dhabi United Group. City a fost acuzată şi trimisă în faţa unei comisii independente în februarie 2023, în urma unei investigaţii de patru ani.

Reclamă