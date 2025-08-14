Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Juri Cisotti, gol după 25 de secunde în Drita - FCSB! - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Juri Cisotti, gol după 25 de secunde în Drita – FCSB!

Juri Cisotti, gol după 25 de secunde în Drita – FCSB!

Alex Ioniță Publicat: 14 august 2025, 21:09

Comentarii
Juri Cisotti, gol după 25 de secunde în Drita – FCSB!

FOTO: Captură voyo

Juri Cisotti a deschis scorul în Drita – FCSB! Jucătorul campioanei a avut nevoie de doar 25 de secunde, pentru a debloca tabela în partida din Kosovo!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campioana României a început partida cu prima șansă la calificare, având în vedere victoria dramatică din meciul tur. Atunci, FCSB a revenit miraculos de la 0-2 și s-a impus cu scorul de 3-2.

Juri Cisotti a înscris după 25 de secunde în Drita – FCSB

La prima fază a partidei, Vali Crețu a trimis o centrare excelentă în careul celor de la Drita. Juri Cisotti a fost pe fază și l-a învins pe portarul kosovarilor cu o lovitură de cap.

Astfel, încă din primul minut al partidei, FCSB și-a sporit șansele la calificarea în play-off-ul Europa League!

Drita – FCSB, echipele de start:

Reclamă
Reclamă

Drita: Maloku – Krasniqi, Bejtulai, Ovouka, Sheji – Dabiqaj, Broja – Balaj, Limaj, Tusha – Manaj.
Rezerve: Behluli, Rexhepi, Ajzeraj, Ibrahim, Bonsu, Krasniqi, Morina, Mustafa, Abazaj.
Antrenor: Zekirija Ramadani

FCSB: Târnovanu – Creţu, Ngezana, Popescu, Pantea – Chiricheş, Şut – Miculescu, Edjouma, Cisotti – Bîrligea.
Rezerve: Zima, Graovac, Kiki, Lixandru, Politic, Toma, Olaru, Popescu, Alhassan, Stoian.
Antrenor: Elias Charalambous.

Malcom Edjouma, titularizat în premieră la FCSB în acest sezon

Malcom Edjouma a fost titularizat în premieră la FCSB în acest sezon, pentru returul cu Drita.

100.000 de lei amendă şi dărâmarea construcției, dacă ai construit ilegal garaj, casă sau depozit100.000 de lei amendă şi dărâmarea construcției, dacă ai construit ilegal garaj, casă sau depozit
Reclamă

Darius Olaru este rezervă pentru duelul de la Priştina, deşi Gigi Becali anunţa că s-a refăcut complet. Pe bancă se mai regăsesc şi Octavian Popescu şi Dennis Politic, cei doi fiind titulari în eşecul cu Unirea Slobozia din ultima etapă de campionat.

Malcom Edjouma a evoluat doar în ultimele două partide ale FCSB-ului, dat fiind faptul că la începutul sezonului, a fost aproape de o plecare de la echipă. În meciul tur cu Drita, mijlocaşul francez a fost trimis în teren în locul lui Vlad Chiricheş, în minutul 57.

În flancul stâng al apărării, în locul accidentatului Risto Radunovic, a fost titularizat Alexandru Pantea. El a prins primul 11 şi la meciul tur cu Drita.

Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt şi în privinţa sistemului de joc, cu doi închizători. Vlad Chiricheş revine în primul 11 al campioanei, urmând să facă pereche la mijlocul terenului cu căpitanul Adrian Şut.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
ANIMAȚIE. Gafele comise de polițistul care-l supraveghea pe deținutul evadat din Botoșani
Observator
ANIMAȚIE. Gafele comise de polițistul care-l supraveghea pe deținutul evadat din Botoșani
Sfânta Maria 2025. Tradiții și obiceiuri: Ce nu e bine să faci de Adormirea Maicii Domnului
Fanatik.ro
Sfânta Maria 2025. Tradiții și obiceiuri: Ce nu e bine să faci de Adormirea Maicii Domnului
20:53
VideoCum a fost primită campioana FCSB la Priştina, înaintea returului cu Drita
20:45
Braga – CFR Cluj LIVE TEXT (21:30). Ardelenii speră la revenire și calificare în play-off-ul Europa League. Echipele de start
20:23
VideoJurnal Antena Sport | Un poliţist a luat la pas muntele Ararat
20:23
VideoJurnal Antena Sport | Spirit de învingător
20:19
VideoJurnal Antena Sport | Să crești mare
20:19
Spartak Trnava – Universitatea Craiova LIVE TEXT (21:30). Oltenii au de îndeplinit o formalitate pentru calificare. Echipele
Vezi toate știrile
1 FotoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo 2 Măsura luată de LPF, după scandalul verii în Liga 1! Cum arată noua procedură de lucru: “Transparenţă şi consultare” 3 Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez 4 Un jucător a plecat de la Farul și a semnat cu Real Betis! Gică Hagi, o nouă lovitură: “Mult succes!” 5 “Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi” 6 Antrenorul de la Drita, întrebat care e cel mai periculos jucător de la FCSB înainte de retur. Răspunsul dat
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”