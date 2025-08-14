Juri Cisotti, gol după 25 de secunde în Drita - FCSB! - Antena Sport

Juri Cisotti a deschis scorul în Drita – FCSB! Jucătorul campioanei a avut nevoie de doar 25 de secunde, pentru a debloca tabela în partida din Kosovo!

Campioana României a început partida cu prima șansă la calificare, având în vedere victoria dramatică din meciul tur. Atunci, FCSB a revenit miraculos de la 0-2 și s-a impus cu scorul de 3-2.

Juri Cisotti a înscris după 25 de secunde în Drita – FCSB

La prima fază a partidei, Vali Crețu a trimis o centrare excelentă în careul celor de la Drita. Juri Cisotti a fost pe fază și l-a învins pe portarul kosovarilor cu o lovitură de cap.

Astfel, încă din primul minut al partidei, FCSB și-a sporit șansele la calificarea în play-off-ul Europa League!

Drita – FCSB, echipele de start: