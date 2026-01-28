"«The papagals» încep să sară din nou". Elias Charalambous, mesaj dur pentru cei care critică FCSB - Antena Sport

Elias Charalambous a susținut miercuri după-amiaza conferința de presă înainte de meciul cu Fenerbahce din Europa League, iar tehnicianul cipriot a abordat mai multe subiecte. Printre altele, antrenorul FCSB-ului a vorbit despre tensiunea care se resimte în jurul echipei și a vorbit și despre contestatari, pe care i-a numit “papagali”.

FCSB nu a început deloc cum își dorea anul 2026, iar în momentul de față are emoții legate de accederea în play-off, iar șansele pentru a ajunge în fazele eliminatorii Europa League sunt extrem de mici. De când au reînceput campionatul, roș-albaștrii au pierdut cu FC Argeș, Dinamo Zagreb și CFR Cluj, iar în ultima perioadă au început să apară și mai multe voci care să spună că Charalambous și Pintilii ar trebui dați afară.

Charalambous, discurs pentru criticii săi

După ce Gigi Becali a oferit garanția că cei doi vor rămâne la club cel puțin până în vară, ținând cont că el ia deciziile pe care ar trebui să le ia antrenorii, Charalambous a venit și el cu o reacție. Întrebat ce părere are despre declarațiile patronului privind modul în care gestionează echipa, dar și despre atmosfera din vestiar, antrenorul roș-albaștrilor a vorbit despre cum mereu formația sa e un subiect de știri când dă de greu.

În plus, Charalambous s-a referit la el la persoana a III-a și a menționat că poate fi “lovit”, însă el este puternic, iar criticii pot comenta oricât vor.

“În primul rând, genul ăsta de lucruri pe care patronul le spune, le zice de 13, 14 ani încoace cu toți antrenorii (n.r. că el e de fapt manager). Eu îmi fac treaba aici. Asta le spun jucătorilor, că nu trebuie să citească și să asculte atât de mult.