Ultima etapă de Europa League (LIVE SCORE, 22:00). Ionuț Radu, în "infern" pe Marakana. PAOK, duel cu Lyon - Antena Sport

Ziua de joi marchează finalul fazei grupei XXL din Europa League, iar 18 meciuri, printre care și cel dintre FCSB și Fenerbahce, se vor disputa la aceeași oră, 22:00. Ochii fanilor roș-albaștri vor fi cu siguranță ațintiți asupra partidei de pe Arena Națională, însă sunt alte partide care vor conta enorm în economia clasamentului final.

Antena Sport va acoperi în format LIVE SCORE toate cele 18 meciuri din ultima etapă de UEL, de la duelul lui Aston Villa cu Salzburg până la meciul dintre Stuttgart și Young Boys Berna.

Ultima etapă de Europa League (LIVE SCORE, 22:00)

Runda finală din Champions League de miercuri a fost un exemplu perfect privind dramatismul pe care îl creează noul format din competițiile europene UEFA. Cel mai probabil, situația se va repeta și astăzi, ținând cont că sunt multe echipe care în continuare luptă pentru prezența în Top 8 sau în Top 24, printre care și FCSB, ale cărei șanse însă sunt mici.

Roș-albaștrii nu sunt singurii care reprezintă România în a doua competiție europeană, pentru că PAOK-ul lui Răzvan Lucescu va evolua în fața celor de la Olympique Lyon. Va fi primul meci de la tragedia cumplită petrecută în România, unde șapte oameni au murit și alți trei au fost răniți într-un accident rutier în timp ce se deplasau spre Franța pentru meci.

De asemenea, Ionuț Radu va fi și el în acțiune alături de Celta Vigo, care are o deplasare extrem de complicată pe Marakana din Belgrad, la Steaua Roșie acasă.