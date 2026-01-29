Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ultima etapă de Europa League (LIVE SCORE, 22:00). Ionuț Radu, în "infern" pe Marakana. PAOK, duel cu Lyon - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Ultima etapă de Europa League (LIVE SCORE, 22:00). Ionuț Radu, în “infern” pe Marakana. PAOK, duel cu Lyon

Ultima etapă de Europa League (LIVE SCORE, 22:00). Ionuț Radu, în “infern” pe Marakana. PAOK, duel cu Lyon

Andrei Nicolae Publicat: 29 ianuarie 2026, 19:06

Comentarii
Ultima etapă de Europa League (LIVE SCORE, 22:00). Ionuț Radu, în infern pe Marakana. PAOK, duel cu Lyon

Logoul Europa League, pe un panou / Profimedia

Ziua de joi marchează finalul fazei grupei XXL din Europa League, iar 18 meciuri, printre care și cel dintre FCSB și Fenerbahce, se vor disputa la aceeași oră, 22:00. Ochii fanilor roș-albaștri vor fi cu siguranță ațintiți asupra partidei de pe Arena Națională, însă sunt alte partide care vor conta enorm în economia clasamentului final.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antena Sport va acoperi în format LIVE SCORE toate cele 18 meciuri din ultima etapă de UEL, de la duelul lui Aston Villa cu Salzburg până la meciul dintre Stuttgart și Young Boys Berna.

Ultima etapă de Europa League (LIVE SCORE, 22:00)

Runda finală din Champions League de miercuri a fost un exemplu perfect privind dramatismul pe care îl creează noul format din competițiile europene UEFA. Cel mai probabil, situația se va repeta și astăzi, ținând cont că sunt multe echipe care în continuare luptă pentru prezența în Top 8 sau în Top 24, printre care și FCSB, ale cărei șanse însă sunt mici.

Roș-albaștrii nu sunt singurii care reprezintă România în a doua competiție europeană, pentru că PAOK-ul lui Răzvan Lucescu va evolua în fața celor de la Olympique Lyon. Va fi primul meci de la tragedia cumplită petrecută în România, unde șapte oameni au murit și alți trei au fost răniți într-un accident rutier în timp ce se deplasau spre Franța pentru meci.

De asemenea, Ionuț Radu va fi și el în acțiune alături de Celta Vigo, care are o deplasare extrem de complicată pe Marakana din Belgrad, la Steaua Roșie acasă.

Reclamă
Reclamă

Programul complet din Europa League

  • Aston Villa – Salbzurg
  • Betis – Feyenoord
  • Celtic – Utrecht
  • FC Basel – Viktoria Plzen
  • FC Porto – Rangers
  • FCSB – Fenerbahce
  • Go Ahead Eagles – Braga
  • Genk – Malmo
  • Lille – Freiburg
  • Ludogorets – Nice
  • Olympique Lyon – PAOK Salonic
  • Maccabi Tel Aviv – Bologna
  • Midtjylland – Dinamo Zagreb
  • Nottingham Forest – Ferencvaros
  • Panathinaikos – AS Roma
  • Steaua Roșie Belgrad – Celta Vigo
  • Sturm Graz – Brann
  • Stuttgart – Young Boys Berna

Clasamentul Europa League înainte de ultima etapă

1. Olympique Lyon – 18 pct.

2. Aston Villa – 18 pct.

3. Freiburg – 17 pct.

Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lumeToţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume
Reclamă

4. Midjylland – 16 pct.

5. Braga – 16 pct.

6. AS Roma – 15 pct.

7. Ferencvaros – 15 pct.

8. Betis Sevilla – 14 pct.

9. FC Porto – 14 pct.

10. Genk – 13 pct.

11. Steaua Roșie Belgrad – 13 pct.

12. PAOK Salonic – 12 pct.

13. Stuttgart – 12 pct.

14. Celta Vigo – 12 pct.

15. Bologna – 12 pct.

16. Nottingham Forest – 11 pct.

17. Viktoria Plzen – 11 pct.

18. Fenerbahce – 11 pct.

19. Panathinaikos – 11 pct.

20. Dinamo Zagreb – 10 pct.

21. Lille – 9 pct.

22. Brann – 9 pct.

23. Young Boys Berna – 9 pct.

24. Celtic – 8 pct.

25. Ludogorets – 7 pct.

26. Feyenoord – 6 pct.

27. FC Basel – 6 pct.

28. Salzburg – 6 pct.

29. FCSB – 6 pct.

30. Go Ahead Eagles – 6 pct.

31. Sturm Graz – 4 pct.

32. Rangers – 4 pct.

33. Nice – 3 pct.

34. Utrecht – 1 pct.

35. Malmo – 1 pct.

36. Maccabi Tel Aviv – 1 pct.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile
Observator
Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile
Gigi Becali a anunțat transferul lui Denis Alibec în SuperLiga: „Îl las gratis dacă se înțeleg”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat transferul lui Denis Alibec în SuperLiga: „Îl las gratis dacă se înțeleg”. Exclusiv
19:10
Marian Drăgulescu vorbeşte de o gafă uriaşă din partea României în cazul Ana Bărbosu: “Ne-a costat o medalie”
18:43
Karim Benzema se simte jignit! Propunerea incredibilă primită pentru a rămâne la Al-Ittihad
18:28
EXCLUSIV“Medalia este la Ana Bărbosu!” Avocatul româncei face lumină: “Nu putem spune că i-a fost retrasă”
18:24
Denis Alibec semnează și pleacă de la FCSB! Echipa care îl transferă pe atacantul renegat de Gigi Becali
18:22
FotoE multimilionar, dar iubita lui superbă câştigă mai mulţi bani decât el: “Ne întrecem”! Sumele uriaşe încasate
18:05
Noul atacant de la CFR Cluj a fost dorit în trecut și de Gigi Becali. Atunci era golgheterul echipei sale
Vezi toate știrile
1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Adama Traore a semnat cu West Ham 4 Kyros Vassaras, măsură dură după UTA – Rapid! Arbitrul a fost pedepsit 5 Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl “înţeapă” pe Becali: “Critici mai dure ca niciodată” 6 Fotbalistul pentru care Universitatea Craiova a făcut ofertă de 1,7 milioane euro
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul